一路向西2︱導演透露成本達三四千萬　加藤鷹或神秘現身成彩蛋？

香港情色電影《一路向西2 東京AV攻略》今日（20日）舉行公開試鏡，香港AV女優素海霖（Erena/繪麗奈）與導演鄭峰嵐親自為演員Casting（試鏡），吸引過百人到場排隊，場面非常哄動！素海霖與導演在試鏡活動開始前，分別接受傳媒訪問，曾直言新作為素海霖而開的導演鄭峰嵐，除了肯定素海霖的實力及付出外，亦在受訪時透露電影將會出現神秘彩蛋！

Erena素海霖（繪麗奈）今日親身出席電影《一路向西2 東京AV攻略》公開試鏡活動，吸引過百人排隊參與試鏡。（陳順禎 攝）

Erena素海霖（繪麗奈）與導演鄭峰嵐親自試鏡，吸引過百人排隊參加，場面哄動！（陳順禎 攝）

《一路向西2 東京AV攻略》自前作上映已有長達12年，導演鄭峰嵐受訪時分享指，新作已籌拍數年，然而一直未覓得合適演員：「自從素海霖紅咗之後，我哋就覺得呢個係一個好好嘅時候喎！同埋上次（《出租女友》）因為同素海霖都合作過，覺得佢係一個好叻、好肯付出嘅女仔，所以今次係一個好機會！」導演亦盛讚素海霖勇闖日本成為首位AV女優的勇氣，對比過去香港情色電影的演員有過之而無不及：「佢喺心理質素上係強過其他以前嘅演員！我覺得佢而家嘅狀態拍《向西2》係好適合嘅！」

《一路向西2 東京AV攻略》導演鄭峰嵐受訪時，表示素海霖在心理質素上比過去的三級片女星更強。（陳順禎 攝）

《一路向西2 東京AV攻略》宣布籌拍後，外界關注續集與前作的關連，導演鄭峰嵐表示：「今次會以張建聲嗰條線延續落去嘅，當然會保持第一集嗰種文化、角度，就係『諷刺時弊、刻意文藝』繼續玩，我相信會比第一集更加好玩、更加好笑！」提及諷刺時弊，導演亦補充指：「我哋會照拍嘅，但到時睇返市場，我哋會睇下點樣剪法。」

導演鄭峰嵐表示新作會延續張建聲於《一路向西》的故事線，並繼續「諷刺時弊、刻意文藝」的風格。（《一路向西》電影劇照）

《一路向西》劇情牽涉內地成人產業，導演表示新作劇情將會集中在日本發展：「今次嘅主要嘅方向會喺日本，主要會集中喺日本獵奇，因為日本玩嘅地方大家係想像唔到嘅！同以前嘅東莞比真係有過之而無不及！」表示希望保留神秘感讓大家進入戲院發現。除了於日本實地取景外，導演亦透露將會有神秘日本成員演出：「今次我哋喺日本請到呢方面重量級嘅人物，暫時我唔公布住。」表示男女成員均有邀請，被問及是否「神之手」加藤鷹先生時，導演笑指：「到時大家可以睇睇個新聞！」向觀眾大賣關子！

「神之手」加藤鷹或許會出現在《一路向西2 東京AV攻略》裡，成為彩蛋之一！（微博圖片）

《一路向西2 東京AV攻略》將於日本取景，更邀得多位日本殿堂級女優加盟演出，導演表示製作成本主要花在日本該地的製作：「比上一集更加多嘅製作成本，初步起碼都要三千幾、四千萬！」至於香港近年票房波動程況，鄭峰嵐表示團隊並不擔心：「相信鍾意電影嘅人係唔會太計較呢樣嘢，因為你唔肯去搏、永遠都唔知道結果係點！」對質素、方向非常有信心，更揚言：「如果第二集拍完之後，就可以開始籌備第三集！」

導演鄭峰嵐透露，《一路向西2 東京AV攻略》製作成本達三四千萬！（陳順禎 攝）

《一路向西》男主角張建聲將於本集回歸，近年片約不斷的張建聲，身型為了飾演不同的角色而多次變化，導演直言：「其實阿聲一直都係一個好專業嘅演員，隨時可以肥、可以瘦、可以大隻，我想佢保持返當初拍攝嘅初衷。」續指：「我反而希望佢可以放低《反黑》嗰種感覺，變化「向西仔」嘅嗰種性格。」並透露張建聲現正為角色努力準備。

張建聲近年為不同角色改變身型，而《反黑》裡飾演的招積亦非常深入民心。（《反黑》劇集劇照）

鄭峰嵐希望張建聲回復《一路向西》當年的感覺。（《一路向西》電影劇照）

素海霖於日本AV產業出道後，不時被香港網民談論身型，對於較豐滿圓潤的體型，導演鄭峰嵐表示適合：「其實佢而家係幾好㗎！頭先佢一入嚟我已經話『咦！妳瘦咗喎！』其實我覺得佢為今次嘅演出努力減肥嘅。我覺得佢本身豐滿嘅體型其實好多人鍾意，包括我都鍾意嘅，因為喺鏡頭下面係好睇啲嘅，如果豐滿啲。」

素海霖於日本AV產業出道後，曾被不少網民談論豐滿圓潤的身型。（資料圖片）