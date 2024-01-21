一路向西2︱網絡女神齊集試鏡　健美女神秀秀一個條件願終極一脫

香港情色電影《一路向西2 東京AV攻略》昨日（20日）舉行公開試鏡，香港AV女優素海霖（Erena/繪麗奈）與導演鄭峰嵐親自為演員Casting（試鏡），吸引過百人到場排隊，場面非常哄動！除了素海霖零距離現身活動，劇組更吸引多位網絡女神兼KOL前來試鏡，希望參演與素海霖合作！各位網絡女神更在試鏡前接受《香港01》訪問，分享心宜的試鏡角色，無懼性感之餘亦透露各人的演出尺度！

Erena素海霖（繪麗奈）今日親身出席電影《一路向西2 東京AV攻略》公開試鏡活動，吸引過百人排隊參與試鏡。（陳順禎 攝）

Erena素海霖（繪麗奈）與導演鄭峰嵐親自試鏡，吸引過百人排隊參加，場面哄動！（陳順禎 攝）

健身女神Sausau：想唔剩係暴露

曾參演電影《陰目偵信》的Sausau（李彧秀），在社交媒體上坐擁近18萬粉絲，任職健身教練的Sausau形象健美性感，不時大派火辣福利照。這日Sausau亦以深V造型亮相《一路向西2 東京AV攻略》試鏡，卻表示希望一反網絡形象，在大銀幕上展現另類女性美：「我想Cast一個唔係剩係暴露嘅角色，因為我喺大眾嘅印象，我係一個比較性感嘅女孩子，我反而都可以挑戰下唔好咁性感，畀大家知道我內在嘅發揮同表現。」

健美女神Sausau（李彧秀）以一身深V造型亮相試鏡活動。（陳順禎 攝）

秀秀的網絡形象非常性感，經常大派火辣福利照。（李彧秀IG圖片）

至於尺度方面，Sausau大方表示：「只要唔係露點，比堅尼都ok！」期望表現女性的健美性感體態，但亦表示不露點尺度具突破空間：「我覺得最好嘅嘢要留畀最後——」她續指：「除非如果有一個女主角（機會），而戲份都好大嘅話，我又覺得我真係會喎！」表示願意在飾演女主角時終極一脫！

健美女神秀秀大方表示若有女主角的機會，願意終極一脫！（陳順禎 攝）

性感甜心阿梓：好快露三點、角色選擇可能少咗

在社交媒體坐擁超過16萬粉絲的阿梓（馮靖茵），表示對漂亮開朗的角色Kiki感興趣，認為自己符合人設。在演繹風格上，平素甜美性感的阿梓認同Sausau的看法：「我平時同Sausau一樣都係比較性感，希望喺電影裡面發揮到唔同嘅我！」至於尺度上，她則表示希望隨演藝路途發展而定：「啱啱開始接觸演戲，唔想咁快被定型，妳好快露三點出嚟，角色選擇就可能少咗！」

阿梓擔心太快演裸露戲份會令自己角色定型。（陳順禎 攝）

阿梓平時在社交媒體上不時分享甜美性感的面貌。（馮靖茵IG圖片）

媽咪厚賜雀兒好身材

活躍於節目拍攝及品牌活動的雀兒（鄧亦雯），在社交媒體有5萬位粉絲。期待踏入大銀幕的她，對《一路向西2 東京AV攻略》劇情中的子慧及Kiki兩位角色均有興趣，被問及爭取形象性感的子慧一角，她大方分享自己的優勢：「最大嘅特質就係天生媽咪送畀自己嘅身材啦！」表示內衣與泳衣尺度的造型她亦能駕馭。

雀兒表示自己最大的特點是媽媽厚賜的好身材。（陳順禎 攝）

至於能否如Sausau一樣突破裸露心理關口，雀兒坦言：「我都會衡量一下個情況係唔係真係有需要，我亦都相信導演。如果真係有需要，我都睇下突唔突破到，我都唔知呀！」但亦表示會保留大尺度演出的可能性。

雀兒表示自己會保留大尺度演出的可能性。（鄧亦雯IG圖片）

素人沈靖喬：吻戲床戲都未試過

曾拍攝廣告的沈靖喬，同樣在社交媒體超過5萬位粉絲，她表示心宜《一路向西2 東京AV攻略》裡Kiki一角，認為自己符合性格及外型要求：「我覺得自己嘅性格都符合Kiki呢個角色，就諗住過嚟試下！」

沈靖喬表示自己的外型與性格符合《一路向西2 東京AV攻略》漂亮開朗的Kiki一角。（陳順禎 攝）

願意演繹內衣及泳衣尺度的靖喬，怕醜表示對親密戲份感新鮮：「吻戲床戲我都未試過！坦白講如果有呢啲戲份，我會有啲緊張，但係我願意去嘗試！」至於有機會與素海霖在電影中合作，她直言非常仰慕對方：「我覺得佢好犀利，有時香港人嘅聲音會比較負面，但係佢衝破到呢個關口，其實我超級欣賞！」

素人沈靖喬怕醜表示：「吻戲床戲我都未試過！」（沈靖喬IG圖片）

豪語Lily：好大食㗎我！

身材最為高䠷的Lily（王芷珊），在社交媒體上有近7萬位粉絲，介紹自己時語出驚人：「我平時好鍾意打機，亦都好大食，有機會表演畀大家睇！」更一再強調：「好大食㗎我！」展現豪爽開放的性格！

Lily王芷珊豪言：「好大食㗎我！」展現豪爽開放的性情。（陳順禎 攝）

Lily直言小慧一角最適合自己：「我一定係挑戰身材好啲嘅角色，因為唔好埋沒自己嘛！」對於有機會在《一路向西2 東京AV攻略》上演親密戲份，Lily提到要請男友批準：「我諗我都會問一問我男朋友，佢都超級開放，所以我相信都冇乜問題㗎，我會KO佢！」