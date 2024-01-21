一路向西2︱ViuTV演員試鏡男主角　取經素海霖：愛情、Sex好專業

香港情色電影《一路向西2 東京AV攻略》昨日（20日）舉行公開試鏡，香港AV女優素海霖（Erena/繪麗奈）與導演鄭峰嵐親自為演員Casting（試鏡），吸引過百人到場排隊，場面非常哄動！素海霖零距離現身活動，大量男演員及素人亦報名參加試鏡，其中更有「造星仔」現身，希望能夠成為「男優」，並在試鏡前接受《香港01》訪問。

Erena素海霖（繪麗奈）今日親身出席電影《一路向西2 東京AV攻略》公開試鏡活動，吸引過百人排隊參與試鏡。（陳順禎 攝）

Erena素海霖（繪麗奈）與導演鄭峰嵐親自試鏡，吸引過百人排隊參加，場面哄動！（陳順禎 攝）

「造星仔」鄭家傑今日現身《一路向西2 東京AV攻略》試鏡，期望能夠成為男主角Henry，與素海霖演對手戲。（陳順禎 攝）

曾參演電影《智齒》、ViuTV電視劇《和解在後》的演員鄭家傑（Mr. Jan）在試鏡前接受訪問，表示自參加2018年首屆《全民造星》開展演藝生涯，雖然當年Mr Jan在《造星》55強止步，然而亦有機會成為演員，自言去年播出的《和解在後》是首個能夠發揮的角色，飾演一位中學生軒仔。鄭家傑坦言自己較少機會接演主角：「一個素人、冇公司嘅身份，其實係好難搵到主角去做。所以今次見到《一路向西2》搵主角，就點都要嚟試一試！」

鄭家傑於2018年參加《全民造星》，並於55強止步。（ViuTV fb專頁圖片）

鄭家傑表示自己希望與素海霖合作，並心儀飾演男主角Henry：「其實都好緊張㗎！因為素海霖係一個專業嘅AV老師，佢喺愛情、Sex（性愛戲份）方面係好專業嘅，但係呢個角色係畀佢帶住嘅，所以我都放心啲！」期望向素海霖取經。在《一路向西2 東京AV攻略》裡男女演員均有機會參與大尺度演出，Mr Jan表示：「我覺得一個好嘅演員係唔會被任何類型、角色所限制！」至於尺度能夠達到全裸，鄭家傑大方表示：「如果個劇本我好鍾意、覺得非露不可，我一定會Show off出嚟！」

試鏡《一路向西2 東京AV攻略》前，鄭家傑表示自己不介意為鍾意的劇本角色全裸演出。（陳順禎 攝）

參加《一路向西2 東京AV攻略》試鏡前，鄭家傑表示有密切注視素海霖的動向，得知她喜歡的打扮氣質後進行準備：「佢要求戴眼鏡、同埋成熟係會加分，所以今日準備咗一副新嘅、比較成熟嘅眼鏡。」嘗試一博素海霖歡心。鄭家傑笑言過去飾演不少較年輕甚至學生哥的角色，坦言期待突破。面對一眾參與試鏡的百名男性，鄭家傑表示自己象更貼近Henry一角：「佢帶點稚氣，我覺得稚氣呢方面我有嘅！因為我見在場嘅人不乏成熟、大年紀少少嘅，我喺呢方面個樣比較貼近個角色嘅歲數，同埋斯文氣質。」