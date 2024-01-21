「最美女打星」李卓媚肉搏國產John Wick 男主角曾演周星馳師兄
曾參演多部內地電影的武打女星李卓媚（May），去年因為撞樣女神劉心悠成為熱話，醠被發現作為女星替身，竟比女主角更為漂亮，令李卓媚瞬間人氣急升，堪稱「最美女打星」！阿May參演的一部內地電影《西裝暴徒》日前於內地網絡平台上映，去年公開的劇照中，阿May飾演的角色蘇婭以一襲紅色高叉背心裙上陣，於陰森血腥的屠房裡，以短刀浴血搏擊，而劇照從未曝光的對手亦隨電影播出正式揭曉，被發現竟為「李小龍」！
內地警匪動作電影《西裝暴徒》，由曾參演《少林足球》合作周星馳的「四師兄」陳國坤及《功夫》的釋彥能（前名釋延能）等香港觀眾熟悉的演員主演，電影甫一開場陳國坤便以一身黑色西裝現身，孤身犯險潛入販毒黑幫大本營勇救好友釋彥能。陳國坤更「殺神John Wick」上身，赤手空拳大戰數十位打手，期間拳腳搏擊、奪槍還擊並結合摔跤技的槍戰、更持兩把AK-47掃射，十足國產John Wick！而陳國坤在闖入囚禁釋彥能的密室前，最後一關便要獨戰李卓媚！
面對闖關的陳國坤，李卓媚從容地攔阻在屠房走廊中，露出標誌性的虎牙甜笑，站在屠宰好、掛在空中的豬隻中間，溫柔地恐嚇陳國坤：「你想跟它們的下場一樣嗎？」然而陳國坤卻沒有被嚇到，李卓媚唯有出招，從高叉長裙中提起性感左腿，突然拔上吊襪帶上繫着的短刀，衝前殺向陳國坤！
陳國坤見招拆招，更一把將李卓媚撼在石水槽上，令阿May頭破血流！雖然阿May頓時滿面鮮血倒地，但卻沒有認輸，本來相當香豔性感的畫面中，阿May突然湧出一鼓狠勁！以刀招結合拳腳及摔跤技攻向陳國坤，但畢竟陳國坤技高一籌，奪走阿May的尖刀後，一記「李小龍式」側踢再次打倒李卓媚。正當阿May欲以尖銳的鏈鈎再攻向陳國坤時，小龍哥左足踏在阿May掉在地上的尖刀、向前一踢，尖刀破風飛前、深陷在阿May腰間，一舉分出勝負。
李卓媚在《西裝暴徒》裡的戲份雖然僅限開場，然而她以性感裙裝戰鬥，彪悍而致命，亦突顯出Fit爆身型與性感事業線，猶似帶刺玫瑰，完美呈現女演員間鮮見、力與美的結合！