金酸莓獎｜《轟天猛將4》7提名「領先」　白靈入圍最差女配角

本年度奧斯卡頒獎禮入圍名單將於香港時間今晚（23日）揭曉，而選出年度荷里活最差的「金酸莓獎」就秉承過往傳統，早過奧斯於率先公布提名名單，動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）主理的《轟天猛將4》（Expend4bles），獲得七項提名「領先」，包括最差電影、最差男配角、最差女配角、最差拍檔及最差導演等。

美瑾霍絲是金酸莓的常客，今次憑《Johnny & Clyde》入圍最差女主角。（劇照）

最差男、女主角方面，口碑相當差的《真愛玩失蹤》（Ghosted）的基斯伊雲斯（Chris Evans）及Ana de Armas雙雙入圍，基斯與《狂野時速10》的雲迪素（Vin Diesel）以及《極悍巨鯊2：深溝》（Meg 2: The Trench）的積遜史特咸（Jason Statham）等爭獎；而《沙贊！眾神之怒》的海倫美雲（Helen Mirren）及《慈母殺心》（The Mother）的Jennifer Lopez入圍最差女主角五強。

《金草莓獎》提名名單：

【最差電影】

《驅魔人：信仰者》

《轟天猛將4》

《極悍巨鯊2：深溝》

《沙贊！眾神之怒》

《小熊維尼：血與蜜》

【最差男主角】

羅素高爾《教廷第一驅魔人》

雲狄素《狂野時速10》

基斯伊雲斯《真愛玩失蹤》

積遜史特咸《極悍巨鯊2：深溝》

莊威《Mercy》

【最差女主角】

Ana de Armas《真愛玩失蹤》

美瑾霍絲《Johnny & Clyde》

莎瑪希爾《光豬舞壯士3》

珍妮花露柏絲《母親本色》

海倫美雲《沙贊！眾神之怒》

【最差男配角】

米高德格拉斯《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

米路吉遜《Confidential Informant》

標梅利《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

Franco Nero《教廷第一驅魔人》

史泰龍《轟天猛將4》

【最差女配角】

甘嘉拉圖《教父冇限耆》

美瑾霍絲《轟天猛將4》

白靈《Johnny & Clyde》

劉玉玲《沙贊！眾神之怒》

Mary Stuart Masterson《玩具熊的五夜驚魂》

【最差銀幕拍檔】

《轟天猛將4》任何一對僱傭兵

任何一對花4億美元買《驅魔人》版權的貪婪投資者

Ana de Armas & 基斯伊雲斯《真愛玩失蹤》

莎瑪希爾 & Channing Tatum《光豬舞壯士3》

小熊維尼 & 豬仔《小熊維尼：血與蜜》

【最差前傳、重拍、抄襲或續集】

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

《驅魔人：信仰者》

《轟天猛將4》

《奪寶奇兵之命運輪盤》

《小熊維尼：血與蜜》

【最差導演】

Rhys Frake-Waterfield《小熊維尼：血與蜜》

David Gordon Green《驅魔人：信仰者》

Peyton Reed《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

Scott Waugh《轟天猛將4》

Ben Wheatley《極悍巨鯊2：深溝》

【最差劇本】

《驅魔人：信仰者》

《轟天猛將4》

《奪寶奇兵之命運輪盤》

《沙贊！眾神之怒》

《小熊維尼：血與蜜》