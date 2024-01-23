怒火漫延｜容祖兒突擊探班自薦拍動作片　老闆楊生5個字火速回應

英皇電影《怒火漫延》由郭子健執導、劉德華監製及領銜主演，謝霆鋒兼任動作導演及領銜主演。自開鏡禮盛大舉行後，團隊一直密鑼緊鼓進行拍攝工作，日前在英皇集團主席楊受成博士來個突擊探班，仲帶埋樂壇天后容祖兒過來，片場內祖兒遇見偶像劉德華與師兄謝霆鋒勁興奮，更表示有意挑戰動作戲！

容祖兒好耐未見過霆鋒，趁大家都喺香港就去片場聚一聚。（電影公司提供）

最後劉德華都有現身，齊齊大合照。（電影公司提供）

一直對電影抱有熱情的容祖兒，日前在楊受成博士的陪同下，專程到郭子健執導的《怒火漫延》劇組探班，現場直擊拍攝情況，令她大開眼界。師兄謝霆鋒笑說要邀她一起品嚐劇組飯盒，再親身體驗一下電影拍攝的滋味！

原來祖兒一直不知道有探班這回事，還怕會阻礙劇組開工。（影片截圖）

置身拍攝現場，祖兒像小影迷般觀賞了其中一場高難度動作鏡頭，邊看邊不禁連聲 「嘩！」起來，坐在身旁的楊博士見她看得入神，更悄悄向她透露，更精彩的一幕有劉德華與謝霆鋒對打重頭戲，將在稍後時間拍攝，祖兒聽罷即表示想再來探班，祖兒笑道：「老闆說我很久沒有見過霆鋒，我也不知道原來可以來現場，因為我怕會影響到別人拍攝。」

聽見祖兒想做動作演員，老闆立即回應︰「唔好搞喇啩！」場面搞笑。（影片截圖）

難得看到一場精彩動作戲，問祖兒會心癢癢也來拍齣動作片？她馬上回答：「好喎！」但身邊的楊博士即開玩笑地潑冷水說：「唔好搞喇啩！」場面搞笑。不過祖兒稱有機會的話，也樂意為電影唱主題曲。

二人見面即來個擁抱。（影片截圖）

霆鋒還分享連日來的拍攝場面。（影片截圖）

霆鋒也跟老闆來個擁抱。（影片截圖）

完成一組鏡頭後，霆鋒便立即出現在眼前，祖兒興奮得擺動纖腰、風騷的迎接師兄，還來個開心擁抱，之後把握機會聊天，霆鋒又向她展示有關拍攝的花絮相片。隨後劉德華到場準備埋位，祖兒即如粉絲般向偶像打招呼，閒聊幾句之後便不敢打擾拍攝工作。

華仔完成一組鏡頭，都現身跟大家見面。（影片截圖）

華仔也細談連日來的拍攝進度。（影片截圖）

霆鋒更邀請祖兒食開工飯盒。（影片截圖）

看着現場的拍攝環境，祖兒都表示嘆為觀止：「之前也有來過這個廠房拍廣告，都是用一個角落，但這次才真真正正看到原來廠房那麼大，還可以搭出這個宏偉的場景來！」大概逗留一個小時之後，劇組準備午膳，祖兒便跟大家道別，臨走前霆鋒還叫她一起開飯，體驗一下劇組生活；雖然短短一個多小時，但已足夠祖兒感受到香港電影台前幕後的團結力量，希望盡快再來探班。