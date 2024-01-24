飢餓遊戲︱荷里活最美變性人火辣登時裝週　與JLo同座逼走蜘蛛女

荷里活賣座電影系列《飢餓遊戲》（The Hunger Games）去年推出前傳《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》（The Hunger Games：The Ballad og Songbirds & Snakes），並由Rachel Zegler、Tom Blyth、Peter Dinklage及Hunter Schafer等全新班底主演。被譽為「荷里活最美變性人」Hunter Schafer亦因為新作而火速上位，更多次於首映及電影活動上以超性感造型搶盡風頭，成為鏡頭焦點！

跨性別演員Hunter Schafer亦於前傳裡飾演女配角。（《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》電影劇照）

Hunter Schafer近日出席巴黎時裝週品牌活動期間，與珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）及「蜘蛛女」Zendaya同場，成功躋身一線女星行列。在活動上以黑色低胸高空長裙現身，大騷性感上圍及好身材。相比造型密實，走宮廷式典雅路線的Zendaya，Hunter Schafer明顯更吸引眼球。

Hunter Schafer以黑色低胸高叉長裙現身巴黎時裝週，展示性感上圍成為全場焦點。（視覺中國）

相比Zendaya造型走宮廷典雅風格，Hunter Schafer明顯更吸引眼球。（視覺中國）

出道及成名比Zendaya更晚的Hunter Schafer，在活動期間更坐在珍妮花洛庇絲身邊，隔開曾合作《高校十八禁》（Euphoria）的前輩Zendaya。此前，Hunter Schafer在劇集裡與Zendaya有不少對手戲，亦是劇集三季中的鐵腳。

成名比Zendaya更晚的Hunter Schafer，在時裝週活動期間更坐在珍妮花洛庇絲身邊。（視覺中國）

HBO MAX劇集《高校十八禁》由「蜘蛛俠女友」Zendaya主演，內容圍繞她從戒毒所重返校園的經歷。（《高校十八禁》劇集劇照）

Zendaya與Hunter Schafer在劇集裡有不少合作戲份。（《高校十八禁》第一季劇照）

《高校十八禁》是跨性別模特兒Hunter Schafer首次主演的劇情作品。（《高校十八禁》劇集劇照）

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