盜月者｜Edan吩咐姜濤全力摑自己　Anson Lo痛到回憶消失

問到三位最想偷乜，Edan即時話「偷佢哋兩個啲錢」仲話「邊個會嫌多」，想個Anson Lo同姜濤會回反擊，即點擊睇片。（葉志明攝）

袁劍偉執導，盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只領銜主演、姜濤特別演出嘅《盜月者》，將於大除夕年三十(2月9日)賀歲檔公映。電影單係有3位MIRROR成員已經有足夠號召力，但Edan唔希望大家將作品當作偶像電影。「個劇本我哋本身可以選擇輕鬆搞笑去做，但我哋最後用好實在嘅模式去做，係想大家從中見到我哋真係有去理解角色、出到嚟同之前有唔同，希望大家會鍾意呢個化學效果。」

姜濤首次做反派，拍攝前有練開鎗姿勢，仲話有拍片，相信好多大家都會睇到。

Edan要求盡力摑

Edan飾演嘅馬文舜係一位錶佬，專門收集不同零件再砌成新錶出售，後因被姜濤飾演嘅萊叔要脅，與張繼聰、白只到日本偷取三隻名錶，而Anson Lo飾演嘅孝順仔阿佑，因要賺錢幫媽媽醫病而主動加入。首次做反派就可以開鎗兼摑人，難怪姜濤都認為係成就解鎖。「第一次接觸，好刺激。事前有學姿勢、動作，比想像中震撼，同埋唔閉眼係好難，以前睇戲見人鎗戰好似好簡單，但原來每下你都要壓制閉眼嘅本能。」至於掌摑一幕，吩咐姜濤唔好留力嘅Edan就話：「留力咪要摑多幾次（笑），最後都NG咗幾次，大家都係專業嘅，都係想追求件事，同埋佢摑得我勁 ，都有感覺啲。」

Anson Lo去年帶傷開工，一停機即扶實Edan。訪問當日，再次喚起教主嘅「痛」，佢話當時只能頂硬上。（葉志明攝/資料圖片）

痛到回憶消失？

戲中雖然有不少打鬥場面，但大多由張繼聰與白只上陣，Anson Lo更係一打就閃，在日本拍攝外景時，Edan笑言當地嘅武指每次嘅完美示範都令他們感到十分有壓力。拍攝《盜月者》期間，Anson Lo同時兼顧《十二怪盜》且不慎受傷，當時連行路都有困難嘅佢堅持開工，問到當時心態，Anson Lo表示：「我已經完全唔記得受傷⋯⋯當時真係頂硬上，傷完第日仲要追車，戲組都叫我唔使跑太快，其實真係頂硬上，你哋而家喚起我好痛嘅回憶。」

Edan本身對錶一竅不通，拍攝前有上堂學用放大鏡同手勢，但無拆自己啲錶嚟研究，一來自己無戴錶嘅習慣，二來怕砌唔返。

Edan大讚張繼聰同白只兩位前輩，前期已不時con call討論劇情同角色。「阿聰會幫大家諗點做更突顯角色，拍攝時又會share 好多嘢俾我哋。」（葉志明攝）

+ 7

髮型：Man Chan @CHIC Private I salon Denny Ku @CHIC Private I salon

化妝：Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre

服裝： Lane Crawford, Both （Anson Lo）、Givenchy （Edan）、 Yohji Yamamoto, Both（姜濤）

形象: PIPA Creative