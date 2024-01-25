祖宗膠戰外星人2｜朴贊郁奉俊昊激讚　韓國破100萬入場人次

韓國年度10大賣座怪誕科幻鉅作，玩轉多重宇宙穿越最終章！《祖宗膠戰外星人2》（Alienoid：Return to the Future），於今日1月25日香港上映。電影在韓國上畫時話題十足，就連國寶級名導《原罪犯》朴贊郁，以及《上流寄生族》奉俊昊都激讚。

上一集《祖宗膠戰外星人》於2022年上映，一舉打入韓國年度10大賣座電影。（《祖宗膠戰外星人2》劇照）

《祖宗膠戰外星人2》在韓國於1月10日上映，上映即奪開畫日電影NO.1，早前更宣佈已突破100萬入場人次，氣勢一時無倆！兩位韓國國寶級名導《原罪犯》朴贊郁及《上流寄生族》奉俊昊早前入場欣賞這部讓人期待已久的續作，兩位異口同聲大讚電影是「夢幻般的神奇故事」及「精彩到拍手掌」，極力推薦，連兩位大師都推祟的作品，讓觀眾更期待這次精彩的結局！

朴贊郁大讚︰「今集繼續以有個性、有魅力又有趣的角色。」（《祖宗膠戰外星人2》劇照）

奉俊昊導演都表示有好幾次有精彩到拍手掌。（《祖宗膠戰外星人2》劇照）

其中朴贊郁講到︰「今集繼續以有個性、有魅力又有趣的角色，以及豐富情節為故事好好收尾，是夢幻般的神奇故事！」至於奉俊昊導演就表示︰「很興奮這部期待已久的續集終於可以在大銀幕上欣賞！有精彩的角色和動作，又有非常有趣的情節，要解謎又要兼顧故事，各個部分都配合得很好，有好幾次有精彩到拍手掌。希望觀眾可以進場欣賞這部出色的結局！」

《祖宗膠戰外星人2》在韓國於1月10日上映，上映即奪開畫日電影NO.1，早前更宣佈已突破100萬入場人次。（《祖宗膠戰外星人2》劇照）

上一集《祖宗膠戰外星人》於2022年上映，一舉打入韓國年度10大賣座電影，叫好叫座。上一集的結局留下超強懸念，而《祖宗膠戰外星人2》則緊隨第一集內容，不但會解釋前作留下的伏筆和謎團，也會展現主角們即將面臨的挑戰和難關，爭奪神劍背後隱藏的秘密也終於揭曉。

（《祖宗膠戰外星人2》劇照）

導演崔東勳表示今集充滿驚喜：「你可以說這是一部曲折離奇、充滿轉折的電影。如果你深入地看的話便會發現，這個故事可能和你預期中的不一樣。第一集中，LEE Ha-nee所飾演的閔星人曾經短暫露面。在第二集中，她的神秘身世將被揭曉，而觀眾也會發現她在電影中扮演著重要的角色。」