金手指｜配樂創作部分全由港人主理　仲有位靚女錄音師好搶鏡

英皇電影《金手指》，由莊文強執導及編劇、黃斌監製，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華等主演，香港上畫至今票房已達4000萬，全球票房更已勁破5億5000萬大關。電影的幕後製作亦相當嚴緊，近日有位負責電影幕後配樂的音樂人Claudia Koh，便在YouTube分享當中的製作過程，其中銅管樂器（brass）的錄音部分，原來是全香港班底製作。

要營造電影的華麗及紫醉金迷感覺，配樂功不可抹。（《金手指》微博圖片）

Claudia Koh在片中介紹做配角的細節。（影片截圖）

音樂人許東晴（Claudia Koh）一直都有在YouTube拍Vlog，並有一個節目「musician diaries」，分享自己的工作日常。最新一集就講她在《金手指》電影中，擔任混音（Mixing）同錄音師（Recording Engineer）的工作。原來電影中銅管樂器部分，全由香港人主理，製作過程亦非常嚴謹，最複雜的一章節更多達8個人吹奏，營造出豐富的層次感。

Claudia在《金手指》電影中，擔任混音（Mixing）同錄音師（Recording Engineer）的工作。（影片截圖）

銅管樂器部分由香港人負責。（影片截圖）

由於Claudia外貌不俗，加上有《金手指》的加持，該片獲不少人廣傳。事實上Claudia本人都有唱歌表演，亦有為歌手作曲編曲，最新作品就有為小薯茄的麗英新歌〈貓之報恩〉，擔任作曲及編曲工作。

Claudia本身都有唱歌表演。（ClaudiaKoh＠IG）

最新作品就有為小薯茄的麗英新歌〈貓之報恩〉，擔任作曲及編曲工作。（ClaudiaKoh＠IG）