壯志凌雲︱Glen Powell豔福無邊 合作32歲失婚火辣女星全裸共浴
撰文：莫匡堯
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荷里活愛情喜劇《真的狠愛你》（Anyone but you）現正上映，電影由性感女神Sydney Sweeney及《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）男星Glen Powell主演。二人早前拍攝電影時已傳出緋聞，在電影中亦上演不少親密火辣的對手戲，Glen Powell可算豔福無邊。
除了《真的狠愛你》，Glen Powell參演串流平台Netflix新作《Hit Man》日前亦公開預告，在電影裡飾演型男殺手，更與波多黎各性感女星Adria Arjona合作，預告亦披露不少親密鏡頭，包括二人在浴缸共浴的親密戲份。
Adria Arjona於波多黎各出生，曾參演《Triple Frontier》、《6 Underground》及《Sweet Girl》等部Netflix電影，與賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及積遜莫瑪（Jason Momoa）等巨星合作。據指Adria Arjona曾與型男查寧泰坦（Channing Tatum）短暫拍拖，並於2019年與圈外男友結婚，但婚姻於去年結束，年僅32歲便回復單身。
Adria Arjona在銀幕上曾有不少性感演出，早年參演犯罪販毒劇集《Narcos》期間，曾上演一段全裸床上戲，首次展現性感身段，雖然未有大尺度暴露鏡頭，卻已令美國觀眾留下深刻印象。及後在不少劇集中，Adria Arjona亦不吝嗇好身材，在《Irma Vep》亦上演脫衣誘惑人夫的橋段，展示曲線身材及結實腹肌，相當具吸引力！