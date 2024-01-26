壯志凌雲︱Glen Powell豔福無邊　合作32歲失婚火辣女星全裸共浴

荷里活愛情喜劇《真的狠愛你》（Anyone but you）現正上映，電影由性感女神Sydney Sweeney及《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）男星Glen Powell主演。二人早前拍攝電影時已傳出緋聞，在電影中亦上演不少親密火辣的對手戲，Glen Powell可算豔福無邊。

荷里活愛情喜劇《真的狠愛你》由Sydney Sweeney及Glen Powell主演。（《真的狠愛你》電影海報）

Glen Powell與Sydney Sweeney合作期間，更傳出緋聞，實在豔福無邊。（《真的狠愛你》電影劇照）

除了《真的狠愛你》，Glen Powell參演串流平台Netflix新作《Hit Man》日前亦公開預告，在電影裡飾演型男殺手，更與波多黎各性感女星Adria Arjona合作，預告亦披露不少親密鏡頭，包括二人在浴缸共浴的親密戲份。

Glen Powell曾參演《壯志凌雲：獨行俠》飾演其中一位年輕精英機師。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

Glen Powell與Adria Arjona合演的Netflix殺手動作片《Hit Man》即將上映。（《Hit Man》電影劇照）

Glen Powell與Adria Arjona亦在戲中上演不少親密戲份，令人羨慕！（《Hit Man》電影劇照）

Adria Arjona於波多黎各出生，曾參演《Triple Frontier》、《6 Underground》及《Sweet Girl》等部Netflix電影，與賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及積遜莫瑪（Jason Momoa）等巨星合作。據指Adria Arjona曾與型男查寧泰坦（Channing Tatum）短暫拍拖，並於2019年與圈外男友結婚，但婚姻於去年結束，年僅32歲便回復單身。

Adria Arjona曾與型男查寧泰坦短暫拍拖，及後與圈外男友結婚，但婚姻去年結束，回復單身。（Adria Arjona IG圖片）

年僅32歲的Adria Arjona便已離婚，回復單身身份。（Adria Arjona IG圖片）

Adria Arjona在銀幕上曾有不少性感演出，早年參演犯罪販毒劇集《Narcos》期間，曾上演一段全裸床上戲，首次展現性感身段，雖然未有大尺度暴露鏡頭，卻已令美國觀眾留下深刻印象。及後在不少劇集中，Adria Arjona亦不吝嗇好身材，在《Irma Vep》亦上演脫衣誘惑人夫的橋段，展示曲線身材及結實腹肌，相當具吸引力！

Adria Arjona曾於販毒犯罪劇集《Narcos》上演全裸床戲。（《Narcos》劇集截圖）

Adria Arjona曾於販毒犯罪劇集《Narcos》上演全裸床戲。（《Narcos》劇集截圖）

Adria Arjona曾於劇集《Irma Vep》上演色誘人夫的戲份。（《Irma Vep》劇集截圖）

Adria Arjona曾於劇集《Irma Vep》上演色誘人夫的戲份。（《Irma Vep》劇集截圖）