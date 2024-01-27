怒火追擊︱徐少強霸氣更勝《義膽紅唇》 絕招竟超越John Wick？
撰文：莫匡堯
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徐少強主演的內地網絡電影《怒火追擊》近日上映，現年73歲的徐少強近年集中於內地發展，參與不少網大演出，角色以武俠片反派、軍部長官及黑道頭目為主。徐少強於《怒火追擊》飾演頭目「熊總」熊志偉，並以光頭造型登場，較一頭灰白頭髮年輕外亦霸氣十足！
不少網大均會向中外電影取經「致敬」，《怒火追擊》亦借鏡不少外國動作電影，劇情以退役軍人為主角，講述男主角在軍事任務遭逢巨變後退役，隱姓埋名下撫養女兒，然而女兒意外牽扯入黑幫鬥爭，及後更被熊總綁架，最終男主角迫於無奈下展現真本領出手營救。
《怒火追擊》不但劇情「致敬」外國電影，連徐少強在電影中的霸氣絕技，亦神似《殺神John Wick》！由奇洛李維斯（Keanu Reeves）飾演的John Wick成名絕技為以鉛筆刺殺敵人，由銀幕大俠徐少強飾演的「熊總」武藝當然更上一層樓。作為笑面虎的熊總與黑道對頭談判時，談笑間便以手上的毛筆插穿對頭的頸部大動脈，令對頭猝不及防下正中要害。徐少強從影以來不乏反派角色，如今的霸氣程度亦比36年前在《義膽紅唇》裡與狄龍對陣時更強！