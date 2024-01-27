怒火追擊︱徐少強霸氣更勝《義膽紅唇》　絕招竟超越John Wick？

徐少強主演的內地網絡電影《怒火追擊》近日上映，現年73歲的徐少強近年集中於內地發展，參與不少網大演出，角色以武俠片反派、軍部長官及黑道頭目為主。徐少強於《怒火追擊》飾演頭目「熊總」熊志偉，並以光頭造型登場，較一頭灰白頭髮年輕外亦霸氣十足！

73歲資深演員徐少強近年主力於內地拍攝網絡電影。（視覺中國）

徐少強主演網大新作《怒火追擊》近日於內地上映，飾演黑道頭目熊總一角。（《怒火追擊》電影劇照）

不少網大均會向中外電影取經「致敬」，《怒火追擊》亦借鏡不少外國動作電影，劇情以退役軍人為主角，講述男主角在軍事任務遭逢巨變後退役，隱姓埋名下撫養女兒，然而女兒意外牽扯入黑幫鬥爭，及後更被熊總綁架，最終男主角迫於無奈下展現真本領出手營救。

徐少強飾演的熊總為笑面虎，連談判期間亦令對家頭目摸不清心思。（《怒火追擊》電影劇照）

《怒火追擊》不但劇情「致敬」外國電影，連徐少強在電影中的霸氣絕技，亦神似《殺神John Wick》！由奇洛李維斯（Keanu Reeves）飾演的John Wick成名絕技為以鉛筆刺殺敵人，由銀幕大俠徐少強飾演的「熊總」武藝當然更上一層樓。作為笑面虎的熊總與黑道對頭談判時，談笑間便以手上的毛筆插穿對頭的頸部大動脈，令對頭猝不及防下正中要害。徐少強從影以來不乏反派角色，如今的霸氣程度亦比36年前在《義膽紅唇》裡與狄龍對陣時更強！

徐少強在電影一出場便在寫毛筆字。（《怒火追擊》電影劇照）

徐少強與對家頭目談判，談笑之間突然發難。（《怒火追擊》電影劇照）

徐少強手握毛筆，使出比John Wick鉛筆殺人更高武藝的「毛筆殺人技」。（《怒火追擊》電影劇照）

徐少強突然用毛筆向對家頭目頸部插去。（《怒火追擊》電影劇照）

對家頭目猝不及防，便被徐少強手中的毛筆插中要害。（《怒火追擊》電影劇照）

徐少強當年參演《義膽紅唇》時，眼神展現霸氣能與狄龍、周潤發抗衡！（《義膽紅唇》電影劇照）