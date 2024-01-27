麥明詩婚前試鏡？　現身葉念琛片場素顏妝展露幸福笑容

葉念琛身兼監製、導演、編劇的電影《不是你不愛你》，為電影碌盡人情咭，邀請多位愛將亮相新片，其中一位就是剛生完BB，坐完月第一日就為葉導埋位的孫慧雪（雪雪 ）。另外拍攝當日，曾參與葉導作品《失戀日》的麥明詩驚喜現第，唔通想回應葉導的作品《婚前試愛》番外篇「婚前試鏡」，客串一角？



當日正在拍攝Mandy的見工戲份。（《不是你不愛你》花絮相片）

拍《失戀日》跟導演成好友

近日傳出結婚喜訊，將於3月做新娘的麥明詩，今日在電影《不是你不愛你》的花絮相中驚喜亮相，大家都以為她有客串一角。原來因為她在2016年客串過導演的《失戀日》，二人從而成為好友，得知導演正在開工便親自到來探班聚舊。

麥明詩到來探班，笑容相當燦爛。（《不是你不愛你》花絮相片）

當日劇組在街上拍攝，但麥明詩都沒介意，靜靜地坐在路邊，亦怕會打擾導演工作，只敢一直觀看導演工作，待轉燈時才跟導演閒聊兩句。當日麥明詩只以素顏示人，精神奕奕，笑容更流露出一股幸福美意。

麥明詩有演出《失戀日》一片。（《失戀日》劇照）

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產後雪雪，精神飽滿。（《不是你不愛你》花絮相片）

孫慧雪坐完月即開工

而拍攝當日，都有另一葉念琛愛將孫慧雪在場，今次是雪雪演出葉導的第8個作品，她邊數手指邊說： 「我拍過葉導演電影《失戀日》、《我要發達》、《我的情敵女婿》、《我的荀盤男友》、《阿索的故事》、《致命24小時》，同埋電視劇《美麗戰場》。今日係我生完第二胎，產後復出嘅第一個工作，我上次生完BB之後，坐完月嘅第一日，都係拍葉導演電影，多謝導演咁賞識我。」

拍攝當日是雪雪生完第二胎，產後復出嘅第一個工作。「我上次生完BB之後，坐完月嘅第一日，都係拍葉導演電影，多謝導演咁賞識我。」（《不是你不愛你》花絮相片）

劇情講述「阿寶」離開成長的花園街，決定到中環生活，到餐廳見工做侍應，葉導愛將雪雪飾演餐廳老闆娘。有子萬事足的她，坐完月，精神飽滿，風采依然。一見到葉導笑得甜甜打招呼，老拍檔果然默契十足，葉導簡單解說幾句，雪雪立即收到，多角度拍攝都是一take收貨。而Mandy亦拍攝順利，還與雪雪有說有笑，尤其對於她戲中的道具履歷表甚有興趣。見完工，另一場景就是Mandy正式上班，雪雪指教她一些待客技巧，非常合拍。

首次見到Mandy真人，雪雪坦言與想像相差甚遠，「我幻想Mandy會好嬌嗲嗰種女神，認識後，發現佢非常爽朗，都係超級女神，但係豪邁爽朗型。」（《不是你不愛你》花絮相片）

黃昏前雪雪完成拍攝接受訪問，她透露雖然與Mandy第一次見面和合作，但她早已追蹤其IG，更多次在葉導面前讚她靚女。她說：「今日嚟演出餐廳老闆娘角色，Mandy嚟應徵做侍應，我梗係請佢啦，咁靚女，一定會有好多客人嚟幫襯。其實未拍呢套戲之前，我Follow咗Mandy個IG好耐，我仲經常同葉念琛導演講『Mandy超靚』！」終於見到Mandy真人，雪雪坦言與想像相差甚遠，她說：「今日第一日同Mandy演對手戲，亦都係第一次見面，我幻想Mandy會好嬌嗲嗰種女神，認識後，發現佢非常爽朗，都係超級女神，但係豪邁爽朗型，同佢傾偈會笑唔停，同我喺IG認識嘅佢好唔同，真人更加可愛。」