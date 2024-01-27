沙丘瀚戰2｜終極IMAX質素睇齊《奧本海默》　全球僅12間戲院上映

由荷里活導演Denis Villeneuve執導，添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、Zendaya、佛羅倫絲佩芝（Florence Pugh）及Rebecca Ferguson主演的2021年賣座科幻片《沙丘瀚戰》（Dune）續集《沙丘瀚戰2》即將於3月1日正式上映。電影繼早前推出震撼預告後，宣布在數碼IMAX版本外推出激罕70mm菲林IMAX版，與去年超賣座鉅製《奧本海默》（Oppenheimer）的終極播放格式睇齊！

荷里活科幻鉅製《沙丘瀚戰2》即將於3月1日上映。（《沙丘瀚戰2》電影劇照）

《沙丘瀚戰2》的最高規格的70mm菲林版IMAX播映格式，與去年超賣座電影《奧本海默》的最高規格睇齊！（《奧本海默》電影劇照）

影迷引頸以盼數年的《沙丘瀚戰2》，以浩瀚華麗的特技還原原著小說為最大賣點，電影亦號稱為IMAX巨幕而攝製，以盡覽畫面每一項設計與精細特技！至於激罕的70mm菲林版IMAX的《沙丘瀚戰2》，更有部分畫面被製成1.43：1的播放格式，讓觀眾能夠得到極致觀映體驗，版本更只會在全球12間戲院上映，比《奧本海默》的相同格式版本在30間戲院播映更為罕有！

《沙丘瀚戰2》官方社交媒體宣布電影的70mm菲林IMAX版將會同步上映，全球僅有12間戲院能夠觀賞！（《沙兵瀚戰2》IMAX海報）

IMAX 15/70格式，代表每格放映菲林有15格齒孔、而長方形的菲林則邊長為70mm。相比一般35mm電影菲林，IMAX 15/70版本每格菲林比35mm大8.3倍，意味畫面質素、色彩及對比度將會更佳，而15/70版換算為數碼的解像度則為16K，比最高質素的8K數碼攝影機及4K放映機更高。

《沙丘瀚戰2》70mm菲林IMAX版的高清程度，比8K攝影機及4K放映機更高，是觀賞電影浩瀚特技效果的最佳選擇！（《沙丘瀚戰2》電影劇照）

由於IMAX 15/70菲林版需要使用特定器材，該放映機並非一般IMAX影院擁有，據《沙丘瀚戰2》官方社交媒體顯示，全球僅有12間IMAX影院將會播放電影的15/70版本，其中美國將有9間影院播放；加拿大、英國、澳洲亦各有1間，意味亞洲區影迷無緣感受《沙丘瀚戰2》IMAX 15/70版本的極致體驗。