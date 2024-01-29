奧本海默︱性愛戲遇尷尬技術意外　佛羅倫絲佩芝：我們當時都全裸

荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）去年年中推出新作《奧本海默》，改編二戰期間「原子彈之父」奧本海默的真人真事，鼓動影迷成為全球奧本海默浪潮，造就9億4900萬美元（約港幣74億元）票房成績，早前更於本屆奧斯卡金像獎提名13項大獎，有望成為本屆大贏家。隨《奧本海默》於各大電影獎項屢獲肯定，電影亦二度掀起熱潮，近日公開更多演員訪談片段中，劇情裡的性愛戲份成為話題焦點，全因拍攝現場發生一件令人尷尬的意外！

基斯杜化路蘭去年上映的作品《奧本海默》叫好叫座，更入圍奧斯卡13項提名！（《奧本海默》電影劇照）

佛羅倫絲佩芝在近日一段訪談片段中，提到拍攝性愛戲份時發生的尷尬意外。（視覺中國）

《奧本海默》女主演佛羅倫絲佩芝（Florence Pugh，又譯：科倫絲佩芝）與男主角Cillian Murphy在電影中有兩場性愛戲份及多個裸露鏡頭，二人大方為戲劇全裸上陣，現場亦有親密戲份協調員參與製作。然而佛羅倫絲佩芝訪談片段中提到，正當萬事俱備時，攝影機竟然出問題！佩芝憶述當時情況表示：「在我們的性愛戲份途中，攝影機竟然故障了！」她續指：「沒有人知道發生甚麼事，但它就是故障了。攝影機故障時我們兩人當時都全裸！而這個並不是故障的最佳時機，而現場亦沒有很多後備機器，其中一部更回廠修理中。」

Cillian Murphy與佛羅倫斯佩芝有不少對手戲份，角色年輕時曾激情約會。（《奧本海默》電影劇照）

Cillian Murphy與佛羅倫斯佩芝更上演多場裸露戲及兩場性愛戲份，豈料攝影機在拍攝其中一場性愛戲份期間，竟突然故障。（《奧本海默》電影劇照）

雖然佛羅倫絲佩芝與Cillian Murphy當時正全裸，坦言氣氛亦相當尷尬，然而在等待攝影機完成修理期間，佩芝為了緩解現場的尷尬，縱使自己仍是在現場全裸，但仍與負責修理的技術員討論如何維修攝影機，當場化成自己的學習機會。《奧本海默》全片以IMAX 65mm及Panvision 65mm菲林攝影機拍攝，機器除了出名發出大量噪音外，亦容易出現過熱等情況，由於機器龐大、笨重而且價值不菲，所以拍攝現場並沒有多具後備。