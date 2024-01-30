EXPATS︱妮歌潔曼分享旺角花園街花絮照　一個身材特徵成人群焦點

奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的美劇《Expats》已於本月26日在亞馬遜旗下串流平台Prime Video啟播。《Expats》劇情講述三位在香港生活的女性，因為同為外國人並遇上一連串突如其來的悲劇，命運因此被扣連在一起。繼日前《Expats》於平台全球啟播後，唯獨香港區觀眾未能收看，釀成輿論風波後，香港觀眾對劇集的關注度提高，亦對在香港實地取景的劇集好奇度大增。

奧斯卡影后妮歌潔曼主演電視劇《Expats》已於1月26日啟播，然而香港區觀眾未能收看，釀成輿論風波。（《Expats》劇集劇照）

《Expats》女主角妮歌潔曼日前於社交媒體分享幾張劇集花絮照，分享劇集終於播出的喜悅，其中三張劇集均為妮歌潔曼於旺角花園街取景時拍攝。妮歌潔曼除了手牽劇情中飾演子女的小演員外，劇集華裔導演王子逸（Lulu Wang）亦出現在旺角街頭，帶領妮歌潔曼同行。妮歌潔曼身處香港實景街頭，固然令香港影迷倍感親切，而花絮照中，妮歌潔曼亦因為1.8米的高佻身型，成為人群中難以忽略的焦點！

妮歌潔曼在社交媒體上分享數張《Expats》的劇集花絮照，不少於旺角花園街實景中拍攝，令香港影迷倍感親切。（妮歌潔曼IG圖片）

妮歌潔曼分享的花絮照中，亦有《Expats》劇集導演王子逸（左）的身影出現。（妮歌潔曼IG圖片）

縱使妮歌潔曼在花絮照中作日常休閒打扮，更穿上平底布鞋，但身型仍然比群演高超過一個頭，加上劇中飾演兒子的香港混血小演員Connor J Gillman，拍攝時身高未及妮歌潔曼腰際，更顯得這位世界知名的巨星身型更高佻修長！

妮歌潔曼手牽《Expats》劇集裡飾演兒子的混血小演員Connor J Gillman時，童星拍攝時的身高仍未及這位「米八」影后的腰際！（妮歌潔曼IG圖片）

妮歌潔曼身高達1.8米，非常高佻修長。（視覺中國）