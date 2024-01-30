周星馳抖音創「九五二七劇場」　內地影迷願貨金︰終於還星爺票債

周星馳昨日（29日）於各大社交媒體平台宣布，將會與抖音平台合作，聯合開發經營「九五二七劇場」，首部精品微短劇《金豬玉葉》第一隻預計將於今年5月在抖音上線，更會由周星馳親自出品、易小星監製，並由一線女星主演。消息一出，內地的星爺粉絲影迷立刻瘋相關帖文，引爆網絡成為熱門話題！

周星馳昨日宣布與抖音平台合作開發「九五二七劇場」。（視覺中國）

周星馳對於發起「九五二七劇場」非常期待，表示：「短劇是近年來科技創新和媒介創新的一個迅速發展的領域，這次和抖音共同合作短劇劇場，希望可以帶給觀眾更多的歡樂，很期待這次的新嘗試， 大家多多捧場。」

周星馳期望透過「九五二七劇場」帶給觀眾更多歡樂。（抖音網站圖片）

作為「九五二七劇場」發起人周星馳，以《唐伯虎點秋香》裡華安的編號9527為劇場命名，海報之上更有不少周星馳在喜劇舊作裡的身影及彩蛋，包括《喜劇之王》裡手捧《演員的自我修養》一書的尹天仇；《食神》開場為名廚評分的史提芬周，更驚喜好評9分；亦包括近年拍攝電影，頭戴鴨舌帽及對講聽筒的周星馳導演；以及《長江7號》外星主角7仔及《美人魚》裡出自星爺手筆的「美人魚名畫」！

周星馳宣布發起「九五二七劇場」後，內地粉絲影迷立刻瘋傳消息，更表示期待星爺於抖音平台上大展拳腳，亦指星爺眼光獨到，將自己三十年來創建的「無厘頭」金漆招牌與最流行的「短平快」短劇場結合，期待創出另一高峰。亦有不少內地影迷粉絲表示樂意為星爺「貨金」，因為不少內地觀眾錯過親身入場支持周星馳電影的機會，留言笑指：「終於可以還星爺的票債！」