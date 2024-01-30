趙傳不滿《繁花》未洽談錄音使用權　獨家回應︰不需要詢問我方

由王家衞擔任監製兼總導演的內地電視劇《繁花》，早前已完整播出30集。《繁花》成功於華語影視觀眾之間造成極大迴響，然而昨日（29日）卻爆出爭議，劇中被用作配樂的流行曲《我是一隻小小鳥〉，原唱者趙傳於社交媒體上發文表示：「沒人來洽談錄音使用權，我是擁有錄音權的人，但沒人跟我聯繫」，掀起觀眾繼續對《繁花》的注視。

王家衞執導的內地電視劇《繁花》，早前已完整播出30集。（《繁花》劇集截圖）

趙傳於社交媒體上發文表示，留以到《繁花》使用他的原唱歌曲〈我是一隻小小鳥〉，但沒人向他洽談錄音使用權。（趙傳facebook圖片）

《繁花》劇情以九十年代發展轉型迅速的上海為背景﹐劇集使用多達57首歌曲，大多使用原唱版本，外界估計音樂版權成本已高達1000萬人民幣。而《繁花》劇集片尾名單內，亦可見將〈我是一隻小小鳥〉的原唱者趙傳列為「演唱」、李宗盛則被列為「作詞」「作曲」。

〈我是一隻小小鳥〉在劇情中，用作代表阿寶與陶陶之間兄弟感情的配樂。（《繁花》劇集劇照）

《香港01》今日（30日）向《繁花》製作團隊及趙傳一方查詢有關爭議。代表趙傳工作事務的旋風音樂，透過電郵回覆表示：「懇請貴方先向歌曲使用方、也就是《繁花》劇組求證，能否提供歌曲版權同意使用的相關文件，以茲證明。歌曲版權使用是受法律文件保護，如果版權授權方有同意使用，那使用方一定有文件紀錄，不需要詢問我方。」至於《繁花》製作團隊方面，截稿前暫未就事件進行回應。