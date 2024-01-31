財閥X刑警｜安普賢喜感獲好評　收視創新高觀眾望與朴智賢修正果

由《梨泰院Class》爆紅男星安普賢主演，繼《柔美的細胞小將》後再度與朴智賢聯手合作，全新韓劇《財閥X刑警》現正於Disney+ 獨家播放中，逢周五、六緊貼韓國上線最新集數！已剛播出的第二集更創下6.9%高收視，獲得網民關注討論。



安普賢在劇中飾演富三代，有錢到可以包起整間百貨中心大玩兵捉賊遊戲！（《財閥X刑警》劇照）

三世祖以錢制惡

網民都讚賞安普賢所飾演的富三代誤打誤撞加入警隊擔任刑警與飾演重案組上司，務實幹練的朴智賢擦出火花，無限爆笑！身為三世祖的陳利手（安普賢 飾）本來只懂吃喝玩樂，熱愛「扮演警察遊戲」，有錢程度更可以包起整間百貨中心大玩兵捉賊遊戲！結果因一次遇上一名警察追緝多時的罪犯並將他繩之於法後，為避免令家族蒙羞而順水推舟讓他成為一名警察！

安普賢在過去的作品都是正氣凜然，滿身肌肉更獲封為「性感演員」，所以今次在《財閥X刑警》飾演一名「三世祖」，好食懶飛沉迷玩樂的表現反差感極大。（《財閥X刑警》劇照）

成為警察的陳利手，利用自己的後台去追捕警察們不敢觸碰的犯人，實行以錢制惡！例如因為一宗謀殺案疑犯的哥哥是模特兒公司老闆，正於私人會所聚會，警察到場希望入內向疑犯哥哥問話時卻被拒絕，相反陳利手卻因為自己亦是私人會所會員安然入內，過程爆笑！

朴智賢在《財閥家的小兒子》的演出，已令觀眾眼前一亮。（《財閥X刑警》劇照）

警局局長都變成佢下屬

由模特兒出身，逐步成為演員的安普賢，原來入行前曾為職業拳手，滿身肌肉的他更獲封為「性感演員」！過往曾於《太陽的後裔》、《梨泰院Class》、《以吾之名》、《軍檢察官多伯曼》等陽剛味極濃的劇集出演，今次在《財閥X刑警》飾演一名「三世祖」公子哥兒陳利手，好食懶飛沉迷玩樂，與他本來豪邁的形象大相徑庭，反差感極大令他成為劇集中的喜感擔當，其中一場因被上司指派處理海量的文書工作，本著其強勁後台指揮警局局長代為辦理，自己則於旁邊飲咖啡放鬆，喜感十足！

大家都期待劇情發展，睇下二人怎樣由冤家拍檔，最終能否修成正果？（《財閥X刑警》劇照）

與朴智賢修成正果？

憑藉於《你喜歡布拉姆斯嗎？》、《柔美的細胞小將》的出色表現，朴智賢獲得愈來愈多觀眾的注目，而且在《財閥家的小兒子》中更令觀眾眼前一亮，成為韓國演員中逐漸冒起的新星！曾於《柔美的細胞小將》合作的朴智賢及安普賢，朴智賢設定為喜歡著安普賢卻得不到男方傾慕。今次於《財閥X刑警》中二人成為冤家拍檔，究竟最終能否名正言順修成正果？