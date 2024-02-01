內地賀歲片年初一8連發　劉德華《紅毯先生》挾香港情懷迎戰

農曆新年將至，香港賀歲檔電影已紛紛大力宣傳，至於內地方面競爭更劇烈，正正大年初一2月10日一日，便有8部戲同日上畫，未計當中有三部動畫，5部真人電影都已經鬥得難分難解。其中由劉德華主演的《紅毯先生》，便以香港電影做背景，在今個賀歲檔跟張藝謀、賈玲等強勁對手，一較高下。

劉德華倩演的劉偉馳，一直想贏得一座演技獎項。（《紅毯先生》劇照）

《紅毯先生》角色隱藏三大影帝

由寧浩導演執導的電影《紅毯先生》，劉德華主演，飾演香港天王巨星劉偉馳，從影40年的他一直渴望得影帝，他決定與導演林浩（寧浩 飾）合作，迎合評審口味拍攝農村題材電影，希望在電影節贏得國際聲譽。為此，劉偉馳深入農村體驗生活，因而引發了一連串笑話，同時又暗諷了娛樂圈的奇怪生態。

華仔在戲中會重演《五虎將之決裂》，最後吞槍自殺一幕。（《紅毯先生》劇照）

為拍攝農村題材電影，華仔與導演去到農村體驗。（《紅毯先生》劇照）

從預告所見，呈現不少劉德華的舊作，包括《五虎將之決裂》最後吞槍自殺一幕。而角色名劉偉馳其實都隱藏住三位香港影帝的名字，包括劉德華、梁朝偉及周星馳，亦都是華仔欣賞的夥伴。電影在內地2月10日上畫，香港就等到初七（2月16日）上映。

張藝謀執導的《第二十條》。（《第二十條》劇照）

大家都想見一見暴瘦50公斤後的賈玲。（《熱辣滾燙》劇照）

除了《紅毯先生》，其餘7部同日在內地上映的作品，包括張藝謀執導的喜劇《第二十條》，片名取自《中華人民共和國刑法》第二十條有關「正當防衛」的法條規定。而另一勁敵就是憑執導作《你好，李煥英》，大收54億人民幣的賈玲新作《熱辣滾燙》，電影最大賣點是她會為角色瘦掉50公斤，令人震驚。不過早前在宣傳時，就有網民大罵電影歧視肥人，未知到上畫時會有何反應？

有沈騰，再加韓寒導演，一大保證。（《飛馳人生2》劇照）

５部之中，以《我們一起搖太陽》聲勢較弱。（《我們一起搖太陽》劇照）

至於其餘上畫的電影就包括由韓寒執導的《飛馳人生2》，韓延執導的《我們一起搖太陽》，以及三部動畫《八戒之天蓬下界》、《黃貔：天降財神貓》及《熊出沒‧逆轉時空》。