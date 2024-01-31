源生罪｜用顏色分場講故事　四色空間主宰記憶建構

電影《源生罪》，踏入上畫第三周，電影一大特色，是以藝術走向，拍出懸疑片感覺，帶觀眾同步走進謊言與真相的迷宮，並以不同角色的遭遇，探索長期病患照顧者的內心世界。電影公司宏寰文化傳播乘勢會公開製作特輯，講述由荷里活回流的新晉導演岑嘉彦，聯乘美術總監張蚊，細說電影的視覺美學。



藍、黃、綠、紅四色空間的設計，是基於日本研究顯示，四個色調主宰記憶的構成，亦影響人如何回索舊記憶。（《源生罪》劇照）

《源生罪》是一個關於愛的故事，特別是家庭之間的愛。（《源生罪》劇照）

導演岑嘉彥表示， 《源生罪》是一個關於愛的故事，特別是家庭之間的愛，亦是探索一個家庭內當愛去到到盡頭時會是甚麼情況、發生甚麼事。但他想用影像說故事，因此在電影中塑造四種不同色調的空間：「藍、黃、綠、紅四色空間的設計，是基於日本研究顯示，四個色調主宰記憶的構成，亦影響人如何回索舊記憶。」

導演特別提到，戲中最後真相大白的一段重頭戲，就是採用了最強烈的紅色來呈現。（《源生罪》劇照）

（《源生罪》劇照）

導演特別提到，戲中最後真相大白的一段重頭戲，就是採用了最強烈的紅色來呈現，以視覺上的震撼效果襯托出女主角的感受。本地著名美指張蚊則表示參與這部電影好玩，因為有很多個世界——有催眠的世界、夢的世界，也有現實世界裡的回憶。「很清楚導演想要那個世界的氣氛，是很濕漉漉、很多煙霞及很不安的空間。所以我們抓住了『水』這個元素。

《源生罪》由片名已經將水注入了原生家庭的故事，水亦以不同模式出現在電影中。（《源生罪》劇照）

（《源生罪》劇照）

《源生罪》由片名已經將水注入了原生家庭的故事，水亦以不同模式出現在電影中：從催眠世界內的淺水地與半空水珠，到現實世界裡的滂沱大雨、舊居的魚缸、後巷地上的水坑、泳池水甚至淚水等等。「水是生生不息的，其實也是代表了愛的不同形式與狀態。」岑嘉彥如此總結。導演更提到戲中反覆出現的水母，其實是象徵女主角樊雪兒的記憶：「半透明的水母看似柔弱飄逸，但當你觸碰牠時，為了自我保護，牠可能會有暴力或強烈的反應。」將記憶形象化，在鏡頭前以水母的形態出現，也是《源生罪》美學上的另一巧思，值得觀眾細意欣賞。