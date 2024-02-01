特工亞皆老‧影評｜靚人靚景愛情動作齊晒　龍年賀歲片最強潛力股

2024龍年賀歲片都算百花齊放，有群星溫情小品，亦有刺激警匪惡鬥，仲有「鏡仔」登場，荷里活代表要數《皇家特工》（Kingsman）導演Matthew Vaughn新作《特工亞皆老》，論星光熠熠程度與劇情，竟然比其他賀歲片更似傳統賀歲片，絕對稱得上是今年賀歲檔最強潛力股。

亨利卡菲爾個平頭裝好搶鏡。（劇照）

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齋睇劇照好難想像呢兩位係特工。（劇照）

有「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）、森姆積遜（Samuel L. Jackson）、莊先拿（John Cena）、Bryan Cranston及樂壇小天后Dua Lipa等巨星雲集，但《特工亞皆老》的故事集中在兩位看似較為不起眼凡主角身上，珠圓肉潤的Bryce Dallas Howard與不修邊幅的Sam Rockwell，如何演繹身手不凡又頭腦精明的特工呢？跟導演的其他作品一樣，就是要帶給大家一種反差感，特工不一定是占士邦與湯告魯斯（Tom Cruise），也不一定是「黑寡婦」與「史密妻」。

Dua Lipa負責為大家養眼。（劇照）

電影最大賣點就是反轉，扭橋的效果總算達到了，還有點八十年代賀歲片的風格，其實觀眾看到一半也大概猜到劇情發展，前半部鋪排夠了，故事後半部份就是連場華麗打鬥炸餐懵，沒有累贅支線（但節奏還是可以快一點，畢竟片長都有近140分鐘），最後仲有爆炸級彩蛋，終於等到導演的電影宇宙要連合起來了，下集《皇家特工大戰亞皆老》，會否收到「溝埋做瀨尿牛丸吖笨」的效果呢？相信至少更加星光熠熠。