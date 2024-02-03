「刀仔」劉德華再遇「侯賽因」單立文　由敵對變好兄弟｜紅毯先生

由劉德華主演，寧浩執導的新作《紅毯先生》，於內地大年初一上畫，香港就要等到初七（2月16日）先有得睇。故事講由劉德華飾演的香港巨星劉偉馳，一直與獎項無緣，於是想拍一套以農村為題材的電影，以博取評審的喜好。戲中與他並肩作戰的經理人，由單立文（豹哥）飾演，二人自《賭俠》（1990）後便未有合作，但由於「刀仔」與「候賽因」角色深入民心，兩位再聚令影迷格外興奮。



單立文在《賭俠》中飾演侯賽因，假冒「賭神」徒弟。（《賭俠》影片截圖）

電影在2022年開拍，豹哥當時都要向《愛‧回家》劇組請了一個月假。（《紅毯先生》劇照）

為獎項指農村題材電影

《紅毯先生》故事講影四十年的大明星劉偉馳（劉德華 飾），一直與金像獎失之交臂，求獎心切的他，在內地得獎導演林浩（寧浩 飾）的邀請下，試圖通過出演農村題材電影贏下國際獎項。然而劉偉馳習慣當電影明星，日常生活總是受到特殊待遇，令他未能體會農民的生活狀況。為了演好農民角色，他決定深入農村體驗生活，卻在鄉下狀況百出，引發鬧劇不斷。

劉德華飾演香港巨星，但一直以獎項無緣。（《紅毯先生》劇照）

單立文與劉德華的經理人，一直反對他接拍這部農村電影。（《紅毯先生》劇照）

侯賽因變經理人

單立文飾演的林偉國，是戲中劉德華的香港經理人，合作多年關係密切，並非常了解對方，作任何決定都為對方設想，就算是有些橫蠻的決定都盡量配合。而單立文就一直反對他返內地拍部鄉村題材作品，但劉一意孤行亦只好被逼拍住上，結果劉德華在戲中，因為傲慢的態度於農村犯下嚴重錯誤，引發全民攻擊，面對史無前例的公關災難，而豹哥亦只好幫他逐一拆彈。

單立文自候賽因一角，都不時在電影世界演歹角。（《賭俠》影片截圖）

記唔記得呢幕，侯賽因點樣侮辱刀仔？（《賭俠》影片截圖）

單立文飾演巨星的經理人，工作絕不簡單，除要處理工作上的事情，私人事務都要跟身，在不知情下搞出的大頭佛，都要幫手執手尾，有時好言相勸又會不獲接納，雖然二人一直真誠對待，但到最後都會踏上決裂邊緣。

單立文演活一名對藝人不離不棄的經理人。（《紅毯先生》劇照）

談到今次再合作，豹哥就曾經在2022年電影開拍時，接受《香港01》訪問時，大讚對方是一位非常好的演員：「其實32年冇同佢合作，佢真係一個好專業好肯幫人嘅演員，喺內地你淨係寫「劉德華」三個字喺門口就可以鎮宅同保平安。（電影中多唔多戲份？）我其實一出場就要痴住佢，我單人嘅場口得兩場，（是華仔主動邀請還是有其他單位洽談？）我都唔知內裡原因，我接到嗰陣時都好抆水，要向劇組請假先上到去一個月拍。」