鄭健豪17歲入行為劉嘉玲造型　感激張國榮賞識︰接受意見留鬚

由王家衞擔任監製兼總導演的內地電視劇《繁花》，胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅演員主演，早前已全數播出30集。《繁花》劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡與衰落的故事，並以九十年代的上海為故事背景。寶總在《繁花》裡與玲子（馬伊琍 飾）、汪小姐（唐嫣 飾）及李李（辛芷蕾 飾）三位女主角分別發展出特殊的感情，雖然均未能開花結果、走進大團圓結局，然而三位女主角獨特的美態與魅力仍然令觀眾印象深刻。



王家衞執導的內地電視劇《繁花》，由胡歌歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾主演，早前已完整播出30集。（《繁花》劇集截圖）

《繁花》劇組為了打造三位女主角獨一無二且具標誌性的造型，除了為角色搜羅大量珍貴罕有服裝外，亦邀請香港著名髮型師鄭健豪（Carr）先生加入梳化組，為馬伊俐、唐嫣及辛芷蕾設計髮型。早前鄭健豪先生接受《香港01》專訪，分享加入王家衞《繁花》的工作，以及之前與劉嘉玲、周潤發及張國榮等巨星合作的點滴。

負責為《繁花》三大女主角設計髮型的鄭健豪先生，早前接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

首位合作女主角——劉嘉玲

鄭健豪先生分享為《繁花》三位女主角設計髮型前，早已跟不少香港知名巨星合作，首次參與電影劇組的髮型工作時年僅17歲。阿Carr表示自己的入行作品為《英雄好漢》、《江湖情》：「當時女主角為嘉玲姐，我前幾天遇到她，向她提起︰『嘉玲姐！我第一位做髮型嘅女主角就係妳！』她說『我知！』令我非常驚喜！」笑言當年的男主角更眾星雲集，包括周潤發、劉德華、譚詠麟、萬梓良與柯俊雄等。

鄭健豪先生分享指，自己首次參與影視作品的髮型設計，是1986年上映的動作電影《英雄好漢》與《江湖情》。（葉志明 攝）

《英雄好漢》女主角劉嘉玲，成為鄭健豪先生首位設計髮型的女主角，時至今日已成為國際巨星。（《英雄好漢》電影劇照）

《英雄好漢》的男主演班底更影帝雲集，包括周潤發、劉德華、萬梓良、李修賢；續作《江湖情》亦有譚詠麟的加入。（《英雄好漢》電影海報）

談到當年為劉嘉玲設計電影角色髮型，鄭健豪先生感謝她當年的信任：「在紥頭髮的功夫上，嘉玲姐給予我許多嘗試與磨練。記得她有不少身穿婚紗、戴上頭飾的戲份，所以她算是首位讓我紥頭髮的女演員！」劉嘉玲由當年起攀升成為國際巨星，不論衣着品味與造型均極具優雅高貴氣質，鄭健豪作為嘉玲姐的影迷，亦欣喜地表示：「我一路看見她的進步，對自己的審美要求越來越高！」

鄭健豪先生感謝劉嘉玲當年在《英雄好漢》劇組合作期間的信任，讓他發揮紥頭髮造型。（葉志明 攝）

劉嘉玲在電影中有不少身穿婚紗、戴上頭飾的戲份。（《英雄好漢》電影劇照）

劉嘉玲在電影中紥起頭髮的造型。（《英雄好漢》電影劇照）

劉嘉玲在電影中紥起頭髮的造型。（《英雄好漢》電影劇照）

周潤發：「返屋企喇！我車你呀！」

除女演員外，鄭健豪一入行便有幸與多位影帝級巨星合作，其中他對親民的周潤發印象最深：「我覺得他是一位非常愛護我們工作人員的演員！到今天也掛念這位巨星！」阿Carr笑言當年17歲的他參與《英雄好漢》、《江湖情》劇組工作時，未如今日成熟穩重，每日到下午三四時便開始沒精神：「雖然只有我一位髮型師，但我卻躲在一角睡覺。發哥會突然間高呼一聲『阿Carr！』我便在睡夢中驚醒，手執一把梳、趕往為發哥整理髮型。發哥卻拍一拍我說『阿Carr！返屋企喇！我車你呀！』當時很感動！」

周潤發為《英雄好漢》男主角，當年已經梳起一頭「賭神」式貼服髮型。（《英雄好漢》電影劇照）

鄭健豪先生笑言自己當年在片場恰眼瞓，周潤發竟主動提出載他回家，對他非常照顧，時至今日仍令他非常感動。（葉志明 攝）

《英雄好漢》男主演周潤發與鄭健豪先生合照。（受訪者提供）

鄭健豪先生憶述當年與發哥合作時，不僅被受照顧，更有不少珍貴的相處時光：「記得我們在屯門掃管笏拍一場戲，拍攝超過一個月，空閒時我們便在海邊釣魚。很好玩之餘，也很照顧我們這輩小朋友。」阿Carr亦表示因為自己與南丫島亦甚具淵源，與發哥談起南丫島的小故事便格外親切，然而自當年一遇後，一直未有機會再與周潤發在電影上合作。

周潤發與劉德華亦在《英雄好漢》裡有一同釣魚的橋段。（《英雄好漢》電影劇照）

「張國榮開着我的車遊車河！」

此外，鄭健豪更曾與一代歌影巨星張國榮合作。阿Carr憶述與哥哥認識起源，便提到多年來合作無間的歌后莫文蔚：「起初哥哥舉辦40場演唱會，每一場也請Karen做嘉賓。由那時開始接便觸到哥哥！後來有一日收到邀請，希望我為他的唱片設計髮型。」阿Carr直言當年能夠跟張國榮合作是非常難得：「其實我知道哥哥有自己的髮型師好朋友，但他亦非常願意起用我們一批新人。」

鄭健豪先生表示，當年張國榮有一直合作的髮型師朋友，但也願意給予機會、起用他這一批新人。（葉志明 攝）

張國榮不論演技、歌藝與時尚觸覺均無與倫比，鄭健豪先生表示有幸為哥哥數度合作，為唱片造型設計髮型：「記得當時為《紅》這張專輯拍攝MV，他請我設計髮型。」阿Carr更提到與哥哥相處的趣事：「我當時開一輛紅色的Mini Cooper，開車到片場後，他看見後便說『咦！好過癮喎！』於是便開着我的車遊車河！」笑言與張國榮遊車河期間，心跳不斷加快，非常興奮開心！

張國榮專輯《紅》的封面，髮型便由鄭健豪先生設計。（KKbox圖片）

此後，鄭健豪先生亦為張國榮專輯《這些年來》裡，經典黑白造型照片設計髮型。阿Carr憶述哥哥要求高之餘，亦細心體察他們一眾工作人員的感受：「為哥哥設計髮型真的非常膽顫心驚，但他非常保護我們的小心靈。我記得有一次為他做髮型，未能即時拿捏到哥哥的要求，但他卻用大家也舒服的方式處理、不會抱怨，他會到洗手間自行稍作調整。走出來時，我作為髮型師便察覺到當中的分別，但他卻令大家也舒服地渡過。」鄭健豪先生亦提及，美學風格前衞、極具個人特色的哥哥，亦樂意接受他的提議：「哥哥很樂於接受我們的提議，當時我留有少許鬍鬚，我便提議不如以鬍鬚點綴造型，他也樂意嘗試！」

張國榮專輯《這些年來》的封面髮型設計，亦由鄭健豪先生負責。（Kkbox圖片）

《繁花》一人客串兩角

鄭健豪先生跟隨《繁花》劇組拍攝三年，除了為三大女主角設計髮型外，更於銀幕上亮上留下回憶。阿Carr笑指：「基本上有兩個角色，一個是香港遊客，到夜東京飯店吃飯。那場戲其實包括我、製片Alice Chan也一起客串飾演香港遊客。另一個角色則為本色演出，飾演李李的髮型師。」他笑言經過剪接後，髮型師的戲份僅以一對手演出亮相。

鄭健豪先生其中一個客串《繁花》的角色，便是飾演到夜東京吃飯的其中一位香港遊客。（《繁花》劇集劇照）

鄭健豪先生另一個客串《繁花》的角色，便是本色演出，飾涳演李李的髮型師。（《繁花》劇集劇照）

鄭健豪先生亦透露，《繁花》並非自己首部於大銀幕亮相的作品，甚至曾在劇組擔任髮型師以外的其他崗位：「17歲時在片場甚麼都嘗試一下，不但演員，連場務我也曾經參與，在街頭拍攝時負責截停車輛，我也覺得相當有趣好玩！」