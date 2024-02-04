臨時劫案︱姜大衞父子銀幕首度合作　姜卓文澄清結婚傳聞︰冇咁快

2024香港賀歲喜劇《臨時劫案》昨日（3日）舉行慈善首映禮，領銜主演的郭富城、林家棟、任賢齊及張可頤攜同林雪、孫佳君、胡定欣、姜大衞、姜卓文、陳毅燊（Ansonbean）、張松枝及王頌茵（Kathy仔）等演員一同出席，與商場內數百名到場觀眾與粉絲見面，為大年三十（9日）正式上映造勢！

賀歲喜劇《臨時劫案》主演郭富城、林家棟、任賢齊與張可頤帶領一眾演員於首映禮上與觀眾見面。（莫匡堯 攝）

《臨時劫案》三大男主角郭富城、林家棟與任賢齊合體現身，為電影造勢！（莫匡堯 攝）

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《臨時劫案》父子檔上陣的姜大衞與兒子姜卓文，於首映禮上接受傳媒訪問，談到父子合作，John哥表示：「今次係喺大電影裡面第一次合作啦，我哋之前都拍過微電影有一齊做。」至於角色戲份，John哥竟透露父子沒有對手戲：「係同一部戲，但係冇同場！」

兒子姜卓文隨即表示：「好可惜冇得同場。」John哥則笑指：「係佢覺得可惜啫！哈哈！呢一部戲因為大家條（劇情）線唔同，有一場結尾佢都喺到，不過都冇一齊。」姜卓文作為影壇新人則表示：「有得喺同一個地方一齊拍、睇老豆點做嘢，我都覺得學到好多嘢、好開心！」

姜大衞與兒子姜卓文於《臨時劫案》首映禮上接受訪問，表示二人未有機會於電影中同場。（莫匡堯 攝）

姜大衞繼去年話題作《白日之下》後再次亮相大銀幕，更飾演反派角色，為生涯少有的演繹，John哥表示：「呢一類嘅反派比較少，通常都係做商業上、有錢佬嘅反派，釣蝦場老闆真係第一次做，外表上係一個生意人、實質上都係一個罪犯。」

他更表示在戲中要搞笑：「我要搞笑，一開始以為係一部好認真嘅戲，點知係黑色幽默喜劇！」兒子卓文則笑指：「好在佢天生都有一種喜感！」至於如何指導兒子的演技，John哥立刻幽默表示：「睇我啲戲咪得囉！」

姜大衞未有在現場指導兒子姜卓文的演技，但笑言：「睇我啲戲咪得囉！」（莫匡堯 攝）

姜卓文近日被傳媒報道指疑似好事近，被網民踢爆將與女友拉埋天窗，姜卓文澄清表示：「唔係真㗎，畀人玩嘅！嗰時有一個follower（社交媒體追踪者）玩玩下寫咗句『恭喜你訂婚成功』但其實唔係訂婚，而係同女朋友慶祝緊生日。有傳媒朋友見到以為我畀人踢爆，但其實冇咁快住！」

至於父親姜大衞對兒子的婚姻大事則表示：「等佢有本事先啦！咁快講結婚？都未有本事！」更笑言早已兒孫滿堂，不着急讓兒子結婚生子：「我已經有四個外孫喇！呢樣嘢睇緣份啦！」