鄭啟泰離世｜任報幕司儀十年　金像獎悼念︰專業精神長留我們心中

著名電台DJ鄭啟泰昨日（3日）傍晚突然傳出死訊，終年56歲。消息指，鄭啟泰昨日早上於家中暈倒，並送到律敦治醫院搶救，延至下午4點搶救無效，安祥離世。鄭啟泰入行成為DJ超過25年，多年來亦與香港電影金像獎合作，為頒獎典禮擔任現場報幕司儀至今服務10年，香港電影金像獎協會於昨晚亦發文悼念，感謝他十年來的貢獻。



香港電影金像獎協會於晚上發文，為鄭啟泰悼念。（網頁截圖）

香港電影金像獎協會於晚上發文悼念，內容如下︰

深切哀悼鄭啟泰先生離世

資深主持人鄭啟泰先生於今日（2月3日）與世長辭，香港電影金像奬協會全體仝人對此深感哀痛及遺憾。鄭先生為金像獎擔任報幕司儀長達十多年，每年大家都能聽到這把熟悉又親切的聲音，他的專業精神，將長留我們心中。

本會對鄭啟泰先生多年作出的貢獻致以衷心感謝，並向鄭先生家屬致以深切慰問。

鄭啟泰先生的離世是業界的重大損失，我們永遠懷念您！

鄭啟泰去年分享與劉德華在金像獎頒獎典禮上的合照。（鄭啟泰facebook圖片）

鄭啟泰擔任現場報幕員剛好十年，於2023年，鄭啟泰在社交媒體慶祝為金像獎服務10年，更表示：「現場Live VO，不太難但要零錯誤（泰國同韓國得獎者名字另計），今年好多好電影，祝賀各得獎作品。」他亦曾於2016年在社交媒體分享籌備金像獎頒獎禮的綵排相片及工作環境。

鄭啟泰曾於2016年分享籌備金像獎頒獎典禮的綵排相片。（鄭啟泰facebook圖片）

鄭啟泰去年分享與梁詠琪、莫文蔚在金像獎頒獎典禮上的合照。（鄭啟泰facebook圖片）

鄭啟泰去年分享與甘國亮在金像獎頒獎典禮上的合照。（鄭啟泰facebook圖片）