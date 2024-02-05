喜劇之王｜重溫四位已故演員演出　有一位仲搶鏡過吳孟達

電影《喜劇之王》除了周星馳、張栢芝及莫文蔚幾位主角表現精彩，一眾綠葉演員亦相當搶鏡，轉眼間25年過去，戲中有四位演員已離世，以下與大家重溫他們的演出，其中一位的表現仲搶鏡過戲份較多的吳孟達。



（電影截圖）

鄭祖（1961—2013）

星爺的御用配角，除了《喜劇之王》，亦參演過《破壞之王》、《國產凌凌漆》、《百變星君》、《大內密探零零發》及《行運一條龍》。當中以《破壞之王》的柔道部主將「黑熊」以及《國產凌凌漆》的「鋼牙」最令人印象深刻，而在《喜劇之王》他飾演突然發病的臥底，屬客串演出，連一個正面鏡頭都冇。

（電影截圖）

李兆基（1949—2019）

外號「高飛」，亦曾跟星爺多次合作，當中以《食神》的「鵝頭」一角最多戲份。而在《喜劇之王》中扮演怒摑甜筒輝的古惑仔「基哥」，可謂本色演出。

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吳孟達（1952—2021）

星爺的最佳拍檔，在《喜劇之王》中飾演假扮成場務的警察臥底，雖然是間歇性出場，但每一次都好搶鏡，除了搶走星爺飯盒的場面，最尾一場大戰戲碼亦相當精彩。

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侯煥玲（1922—2018）

獲封為「星爺御用阿婆」，參演過《審死官》、《破壞之王》、《回魂夜》及《算死草》，她在《喜劇之王》飾演林子善的祖母，雖然只有一幕戲，但演盡喜、怒、哀、樂，演出令人動容。