美斯訪港｜衝落場球迷身份曝光　靚仔又好大隻星味十足

I did it. 行動代號「決心」 人生第一次下咁大死心,睇曬啲衝落球場嘅片,買埋落場版球衣,簽名筆,帶埋釘鞋(不過冇著),諗曬所有會發生嘅野。 係衝之前,成個過程我一路都好驚,見到三層欄杆同埋成堆保安。我問咗我朋友好多次,我應唔應該衝。佢問我如果唔衝會唔會後悔,我話一定會後悔,人一世物一世唔想自己後悔,之後就下死心:無論如何一定要衝到落去! 最後真係比我攞到碧咸簽名,仲同我合照,佢真係好靚仔好好人,此生無憾🥹 I did it. I love you. @davidbeckham 多謝大家。