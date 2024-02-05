美斯訪港｜衝落場球迷身份曝光　靚仔又好大隻星味十足

碧咸（David Beckham）旗下美國球隊國際邁亞密（又譯：國際邁阿密）昨日與香港隊進行表演賽，大家期待現場欣賞「球王」美斯（Lionel Messi）的球技，但他以有傷在身為由，最終全程坐在後備席，半秒都冇落過場，不單入場球迷大感不滿，連其他香港市民都直指係「世紀騙案」。

衝落場成功同碧咸合照及取得簽名，就係呢位Sam Lai。（IG圖片）

想近距離接觸偶像，最直接方法就係衝入球場，昨日就有一位球迷成功突破防線，埋到碧咸身邊取得簽名及合照，這位勇悍球迷好快被起底，原來係一名健身教練，名叫Sam Lai，他在Instagram出post分享「戰績」並寫道：

I did it. 行動代號「決心」 人生第一次下咁大死心，睇曬啲衝落球場嘅片，買埋落場版球衣，簽名筆，帶埋釘鞋(不過冇著)，諗曬所有會發生嘅野。 係衝之前，成個過程我一路都好驚，見到三層欄杆同埋成堆保安。我問咗我朋友好多次，我應唔應該衝。佢問我如果唔衝會唔會後悔，我話一定會後悔，人一世物一世唔想自己後悔，之後就下死心：無論如何一定要衝到落去！ 最後真係比我攞到碧咸簽名，仲同我合照，佢真係好靚仔好好人，此生無憾🥹 I did it. I love you. @davidbeckham 多謝大家。

本身係一名健身教練。（IG圖片）

好大隻！（IG圖片）

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大批網民留言恭喜Sam Lai，亦有人問他是否有懲罰，他回覆表示：「抄低咗身份證，話之後有可能罰」。

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