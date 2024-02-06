金像獎｜《白日之下》囊括16項提名　林保怡首入圍跟梁朝偉爭影帝

《第四十二屆香港電影金像奬》將於4月14日（星期日）假今日尖沙咀文化中心舉行，並於ViuTV直播。今日（6/2）亦在同一地點舉行記者招待會，公布入圍角逐本屆19項大獎的候選名單。其中最多關注的最佳男女主角獎項，男主角有憑《白日之下》首度提名的林保怡，挑戰《金手指》梁朝偉、《毒舌大狀》黃子華爭影帝。而女主角方面，《白日之下》余香凝大熱入圍，而競逐的對手有《填詞L》鍾雪瑩、《4拍4家族》謝安琪、《不日成婚2》衛詩雅及《毒舌大狀》王丹妮。



金像獎主席爾冬陞報告今屆的投票情況。（莫匡堯 攝）

今屆合乎資格入圍的候選電影有50部，比起去年的33部增幅高達5成。今屆會員人數為1890位，投票率達63.23%，創下疫情後新高。

大會亦安排兩位新晉演員吳冰及周漢寧負責公布其中13個獎項入圍名單。（莫匡堯 攝）

大會安排廖子妤及劉俊謙公布6個重要獎項入圍名單。（莫匡堯 攝）

《第四十二屆香港電影金像奬》部分提名名單

最佳電影

《毒舌大狀》

《白日之下》

《命案》

《金手指》

《年少日記》

最佳導演

《毒舌大狀》吳煒倫

《白日之下》簡君晋

《命案》鄭保瑞

《金手指》莊文強

《年少日記》卓亦謙

最佳男主角

《金手指》梁朝偉

《白日之下》林保怡

《第八個嫌疑人》大鵬

《年少日記》盧鎮業

《毒舌大狀》黃子華

最佳女主角

《白日之下》余香凝

《填詞L》鍾雪瑩

《4拍4家族》謝安琪

《不日成婚2》衛詩雅

《毒舌大狀》王丹妮

最佳男配角

《毒舌大狀》謝君豪

《白日之下》姜大衛

《年少日記》黃梓樂

《死屍死時四十四》李尚正

《但願人長久》吳慷仁

最佳女配角

《白日之下》梁雍婷

《年少日記》韋羅莎

《毒舌大狀》廖子妤

《毒舌大狀》楊偲泳

《不日成婚2》金燕玲

最佳新演員

《年少日記》何珀廉

《白日之下》許月湘

《一人婚禮》吳冰

《4拍4家族》陳諾霆

《但願人長久》謝咏欣

新晉導演

《毒舌大狀》吳煒倫

《白日之下》簡君晋

《年少日記》卓亦謙

《第八個縑疑人》李子俊

《但願人長久》祝紫嫣

最佳攝影

流星《白日之下》

流星《年少日記》

鄭兆強、陶鴻武《命案》

潘耀明《金手指》

關智耀《潛行》

最佳剪接

盧煒麟《白日之下》

陳曉進、卓亦謙《年少日記》

梁展綸、David Richardson《命案》

張叔平、彭正熙《金手指》

陳祺合《毒舌大狀》

最佳美術指導

霍佩詩、張栩冰《七月返歸》

潘燚森、謝靄霖《白日之下》

張蚊《年少日記》

余家安、梁詩韻《命案》

林子僑《金手指》