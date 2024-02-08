飯戲攻心2｜張繼聰再讀誓詞有感　鄧麗欣婚禮零憧憬︰關係先重要

電影《飯戲攻心2》即將上映，乘上集大收7,600萬票房，今集未上畫已多多話題，有人走有人加入，留喺度嘅都唔簡單。上集因二佬張繼聰與Monica鄧麗欣戀上而起的風波，來到今集要談婚論嫁。一年後二人互有成長，每個都有自己的過去和背景，今集既是後續亦是前傳，現由張繼聰與鄧麗欣跟大家細述二人的過去與將來。（上映日期︰2月9日）



張繼聰與鄧麗欣在今集要面對一段曲折離奇嘅婚禮。（梁碧玲 攝）

人形蜈蚣的前世今生

兩集關係密切，特別是角色背後經歷過甚麼，今集都會仔細詳述。張繼聰︰「每個人物都有進一步講他們的背景、成長的缺撼，所以第一集只係介紹，今集就挖深啲，睇完就明點解二佬話自己由人中之龍，變成人形蜈蚣，仲會恐婚。」Stephy的角色由大嫂變二嫂，而身份的尷尬更會延續到今集︰「今集好多人物，會令自己個角色更加圓滿立體，個個都好有特色。」

千辛萬苦先搞到婚禮，但最後又是一場歷盡艱辛。(《飯戲攻心2》電影劇照)

上集一大特色是六位演員，集中在屋內演不特止，還只限在餐桌上。今集就完全兩回事，走出去，去遠啲，勁多外景。張繼聰︰「第一集比較少有地只得6位演員去演，又難得觀眾喜愛，所以睇第二集劇本時都好奇可以點拍落去，到底係延續上集一個景拍晒，還是要徹底打破。結果今集係勁多人勁多景，每個角色都跟原先的5個角色有關聯。」

二佬要擔起頭家，身為二嫂都要相扶持。（梁碧玲 攝）

戲中張繼聰會重演張國榮的《MONICA》，大家拭目以待。（梁碧玲 攝）

冇得再大佬喺度乜都頂到！

今集最大轉變，當然是大佬黃子華的缺席，劇情交代他親身行出去，仲遠到去非洲。作為戰友，張繼聰與鄧麗欣當然感到有份缺失，但這正好跟現實生活一樣，身邊總有人會移民，要適應對方不在的情況。張繼聰︰「今集冇咗子華，就好似冇咗把保護傘一樣，冇得再『大佬喺度乜都頂到！』當大家冇得再理所當然之下，要如何面對成長？就好似人生要面對不同轉變，冇咗大佬要點樣呢，係咪就只有遺憾呢？」鄧麗欣︰「好認同阿聰講法，大家好似冇咗把保護傘，所以今集都好似出街要日曬雨淋，好多事發生，要自己解決，喺冇人撐之下點解決問題，呢個過程好珍貴。」

一家六口的場面不再，有問題要自己解決。(《飯戲攻心》劇照)

張繼聰覺得上集是角色介紹，今集先係戲肉講出各人的身世。（梁碧玲 攝）

問到邊個明顯成長了，張繼聰就揀了林明禎。「我係講明禎啲廣東話，再拍落去佢已經可以純正地講晒對白出嚟，佢太勤力，所有台詞都練到好熟，係去到導演要制止佢唔好再練，會冇咗唔鹹唔淡嘅特色。就嚟純正過好多年輕人，又冇懶音，呢個進步係最大。」連Stephy都話要忍痛地對佢狠心啲︰「佢問我啲字點讀時我都唔再教。」

張繼聰話林明禎嘅努力，令佢啲廣東話就快純正過時下年輕人，至少冇懶音。(《飯戲攻心2》電影劇照)

Stephy呢套「魚翅天使」衫，都算演藝生涯中數一數二，但背後亦是對二佬的一份愛，才甘去觸及自己的環保底線。（《飯戲攻心２》劇照）

謝君豪與魏浚笙

今集多咗親戚朋友，張繼聰最難忘係可以同大師兄謝君豪合作。「之前有同佢做過舞台劇，大家都好熟，佢玩得好開心，又鍾意搞笑同搞事，你盡量放鬆同佢去玩就可以。但佢用玩的心態去演更厲害，就算忙緊拍嗌交戲又多走位，台詞都講得好好，好有節奏。」至於跟Stephy較多對手，就係以中二病甩稱嘅魏浚笙Jeffrey。Stephy︰「到而家我都唔係好識得點同佢溝通，哈哈……但佢係好可愛好真，真係會天然呆。佢係好努力嘅演員，綵排時都好謙虛學習，由排戲過程到演已經進步好多。」

兩位演藝師兄弟，在戲中有不少交手，甚至大打出手。（《飯戲攻心２》劇照）

Jeffrey的中二病相當入血，令Stephy覺得同佢溝通都有問題。（《飯戲攻心2》劇照）

關於婚姻

電影圍繞住三場婚姻，當然不少得張繼聰向Stephy讀誓詞，雖然是對白，但對阿聰嚟講都係有一定份量。「自己都結婚17年，在婚禮讀覺得好浪漫，讀到經歷開心事時，大家都充滿幻像，但去到壞事，疾病、窮苦，又係咪咁易面對？結婚廿年都開開心心當然好，但如果打後廿年望住對方時，都係疾病同窮苦，你搞唔搞得掂？婚姻就係咁，所有嘢都要經歷，珍貴在你係想同邊個經歷。所以再讀誓詞，好似返到十幾年前的感覺。」

+ 1

至於未成婚的Stephy，對於舉辨一個如戲中華麗的婚禮，仲有冇憧憬？Stephy︰「我對婚禮已經冇咗憧憬好耐，好多人覺得婚禮要點樣搞要有幾大，我對所有外在的事情都冇乜期待，婚姻始終係嗰段關係先最重要，都係順其自然，不會再存太多幻想，去到這個年紀，所有嘢都順其自然。」