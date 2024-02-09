臨時劫案｜與任賢齊捱過中年危機　林家棟︰試過夜晚唔敢鎖門瞓

電影《臨時劫案》除了郭富城棚哨牙成為話題，另外兩位臨時大賊林家棟與任賢齊，都同樣矚目，因為兩位坐埋一齊，自自然然會諗起《樹大招風》（2016）。兩大賊王再度聯手，不過今次唔止打劫，仲要負責搞笑，而且笑位源於兩位廢中生活，男人之苦的中年危機。事實上，兩位都實實在在都經歷過，當中的荒謬憂心，今日睇番得啖笑。（上映日期︰2月9日）



鳴謝︰

化妝︰黃宣尹 Esther Huang（林家棟）、A.Yp（任賢齊）

髮型︰梁佇鳴Alex Leung@Salon Nova（林家棟）、Seiko Sin@Hair Culture（任賢齊）

場地︰木的地酒店

講起自己經歷的中年危機，現在得啖笑，但當年真係會胡思亂柅。（陳順禎 攝）

造型貼地

看過《臨時劫案》的劇照，都會欣賞服裝造型同事，可以將三位型男「搞成咁樣」？林家棟就相當滿意︰「睇完劇本，呢個人叫『笠水』，逃避型嚟，屋企又有婆媳糾紛，咩都好要快快離開屋企，佢寧願揸兩更的士都唔願返屋企，所以造型一定唔會企理，總之最快出到門口就最好，所以涼鞋、髮箍唔少得。」

林家棟與任賢齊的造型，都相當貼地神似。（《臨時劫案》劇照）

家棟的的士佬造型都好貼地，日夜面對婆媳糾紛。（《臨時劫案》劇照）

至於小齊就係間瀕臨結業的老人院負責人，日日為經費奔波。小齊︰「我造型好多格仔衫，我識好多圈外朋友都鍾意喺特賣場買啲超大碼衫著，貪唔使煩。頭髮又可能大壓力，都係灰灰白白，眼神會放空。所以我一穿上身就諗番好多朋友，好易入戲。」

任賢齊做老人院社工，會有一班甘草演院友。（《臨時劫案》劇照）

兩位當年的大賊，今次要演小劫匪，仲要係被逼。（陳順禎 攝）

男人之苦笑住面對

戲中兩位都要面對不同的中年危機，現實中，林家棟與任賢齊分別都56及57歲，都經歷過中年危機，當中又以家棟的反應比較大︰「自己對自己嘅態力係肯定嘅，但去到某個年紀，總會諗下往後會點呢？年紀再大啲會點呢？我試過夜晚唔敢鎖門瞓，因為一個人住，唔知會發生咩事，會唔會夜媽媽有咩突發病痛，畀你報到警都去唔到開門，咁人哋點入嚟呢？而家諗番都真係好荒謬，係會胡思亂想。」

以大賊季炳雄的故事，作為藍本拍成《樹大招風》，並由林家棟飾演。(劇照)

《樹大招風》內的任賢齊，藍本來自大賊葉繼歡。（《樹大招風》電影劇照）

林家棟當年飾季正雄一角，奪得第36屆香港電影金像獎最佳男主角獎。（《樹大招風》劇照）

至於小齊，其中年危機就延續到疫情期間。「疫情期間公司好多員工要照顧，但好多工作都暫停，演唱會開唔到，電影又冇得拍，每日就不停燒錢，又唔知幾時到盡頭，自己仲可以頂到幾耐呢？真係驚會彈盡糧絕。而且爸爸媽媽年紀大，半夜電話響起嚟都會好驚。年紀大，照顧嘅人多咗，擔心嘅嘢都會多咗，唔似得後生冇嘢要擔心。」雖然諗到好愁，但最後兩位都係靠自己說服自己，叫自己唔好諗咁多。

+ 4

家棟對於接到《臨時劫案》個劇本都好開心，「市面上好少拍喜劇，仲要講中佬，做廢中就更少，同埋我同小齊做開大賊，今次變成被逼打劫，反差好大，好有趣。」至於講到第三位大賊城城，一棚哨牙搞到兩位難以招架。小齊︰「聽佢講對白好辛苦呀，要忍住笑，又要小心佢噴口水。」林家棟︰「你要慢慢適應佢啲節奏，點都要忍住笑，唔係拍唔到落去。」