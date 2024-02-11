飯戲攻心2專訪︱王菀之丈夫幽默攻陷外母　溫情解讀電影愛的表達

香港賀歲喜劇《飯戲攻心2》由陳詠燊執導，上集班底鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文回歸主演，更有Jeffrey魏浚笙、阿Dee何啟華、「修哥」胡楓、羅蘭、米雪、謝君豪、蔣志光與黎彼得等好戲之人加盟！《飯戲攻心2》已於大年三十（9日）正式上映，此前「三佬」陳湛文（Peter）與「豬豬」王菀之（Ivana）接受《香港01》專訪，分享對《飯戲攻心2》拍攝的感動時刻，以及作品探討婚姻命題下各自的體會。

《飯戲攻心2》上集班底「三佬」陳湛文、「豬豬」王菀之及「阿喵」林明禎，早前接受《香港01》專訪。（胡凱欣 攝）

豬豬與三佬的感情路自《飯戲攻心》已不斷經歷大小波折，甚至結尾部分連三佬求婚也被豬豬回絕；到《飯戲攻心2》，豬豬與三佬的婚禮亦未似預期順利。與王菀之談及劇情期間，分享到豬豬辦婚禮最大的動力，來自希望令羅蘭姐飾演的婆婆看到自己體面地出嫁：「算是最感動，拍攝時流得最多眼淚！當時是凌晨時分，因為太累所以最難入戲，也很難流眼淚，要依靠許多真實情感。我與羅蘭姐相識多年，由《老表》開始建立起家人的關係，一直有合作拍廣告與電影，知道羅蘭姐飾演我婆婆後，便覺得很甜蜜、很親近！」Ivana亦表示與羅蘭姐相識多年，自《老表你好嘢》合作至今建立了親人一樣的關係，亦非常珍惜與這位前輩每次合作的機會。

王菀之表示豬豬與三佬的婚禮於凌晨拍攝，會因為體累而難以入戲。（胡凱欣 攝）

羅蘭姐於電影裡飾演豬豬的婆婆。（《飯戲攻心2》電影劇照）

提到二佬與豬豬的婚事，王菀之笑言開拍《飯戲攻心2》時也期待兩位角色關係的走向：「與Peter在第一集建立的感情，結局未有開花結果，我也希望繼續走下去，看三佬與豬豬的結果到底會如何。」Ivana坦言沒有預料續集仍然經歷一樣的錯摸與波折，然而她亦表示情節代表不少人的婚姻經歷與意志：「無論是傷心、迷失，面對許多未知之數，也要有勇氣繼續踏出下一步。」

王菀之認為豬豬與三佬之間的感情波折是不少情侶的寫照。（《飯戲攻心》電影劇照）

至於「二佬」陳湛文，相反對續集的劇情轉折有所預期：「以戲論戲，若關係未如理想一樣順利發展，我們才有空間演繹。」但Peter亦笑言二佬與豬豬的波折亦令自己相當驚喜：「我們拍攝的時候也問，為何關係仍然撲迷離、『難離難捨想抱緊些』呢？也許想刻劃這種微妙的關係。」劇情中，豬豬與二佬婚後墮入冰河期，王菀之坦言結婚前後必然有改變：「新的問題與挑戰，其實就是人生，所以一定有！但我認為結婚是一個章節，一個前行的章節，所以豬豬與我有共通點，她也有一樣的婚姻觀，但她以為自己渴望這種愛情關係，卻發現具有落差。」

陳湛文笑言三佬與豬豬繼續經歷波折令自己相當驚喜。（胡凱欣 攝）

對於同樣已婚的陳湛文而言，他對婚姻亦有類近的體會：「有許多瑣碎事在結婚前，沒有預料到會出現。例如怎樣擺放一對拖鞋，也會在婚後被放大。」但笑指若如豬豬與二佬一樣互相深愛對方的話，問題便能夠漸漸解決：「所以夫妻間互相配合，是每一天必然發生的功課。」陳湛文表示成婚數年，夫妻間養成有趣的默契：「大家不會互相氹對方。」休更笑言：「對於我來說，氹好像在講大話！」亦分享到他的相處之道：「我情願大家憤怒的情緒宣洩過後，冷卻後再討論各自的觀點。」

陳湛文表示成婚數年，夫妻間養成有趣的默契：「大家不會互相氹對方。」

《飯戲攻心2》除了「阿婆」羅蘭姐現身外，豬豬的母親「豬媽」由米雪飾演，二人在劇情裡上演一段簡短而感情濃厚的橋段，豬媽緊抱着豬豬時說了一句：「如果我惡啲，可以令妳過得好啲，我寧願一直都咁惡！」感動到不少觀眾，亦包括當場聽到的王菀之：「首先我在劇本看到對白時，已經非常感動！可想而知這句對白寫得有多好！在沒有許多情節篇幅鋪墊我與母親的關係下，單靠幾句對白便能夠交代我們之間的相處，為何她經常展現強勢的一面，因為父親角色從缺下，便靠她撐起整個廚房、撐起整頭家！她的強勢其實也是愛的表達。」

《飯戲攻心2》除了「阿婆」羅蘭姐現身外，豬豬的母親「豬媽」由米雪飾演。（《飯戲攻心2》電影劇照）

至於成婚多年的王菀之，她笑言丈夫迎娶自己時未有像電影一樣戲劇性，母親亦未有給女婿一個下馬威：「現實生活的感情完全沒有！」Ivana更笑指：「我真實生活，因為丈夫太好笑的關係，我母親已被瞬間『攻陷』！至今仍然非常開心高興！」

王菀之笑言因為丈夫個性幽默，令自己母親瞬間被「攻陷」！（胡凱欣 攝）

《飯戲攻心2》劇情中，豬豬在婚後勇於追尋烹飪夢想，與二佬似乎漸漸走遠。王菀之與丈夫同為藝術家，於不同創作領域發展所長，她笑言未曾遇過劇情裡失衡的情況：「不用平衡，融入！我們各自做自己的藝術作品，突然便會聚在一起吃飯，然後各自又返回作品上。我們會很珍惜吃飯的時間，有時也會一同看一齣戲，然後又各自繼續工作。」她直言彼此間很具空間：「我們各自有許多空間發展，有許多不必明言的默契。不須交代甚麼時候回家報到，反正各有各忙，便會彈性地安排。」亦感恩能夠與丈夫互相扶持協助對方達成夢想：「我的展覽演出他會落力幫手，他的展覽我縱使幫不上忙，但如果要外賣咖啡、帶備小工具，我也會有較小型的參與。」

王菀之表示與同位藝術家的丈夫相處極具默契，互相給予很大空間發展，保持平衡。（胡凱欣 攝）

陳湛文婚後迎來電影事業高峰期，片約不斷亦忙於影視及舞台表演工作，他坦言盡力取得平衡：「要盡力平衡工作與家庭，否則所有事情也會事倍工半。」但Peter亦坦言太太是一切成果背後的最大功臣：「靠我太太的全力支持！因為在工作忙碌、打拚事業發展的時期，變相由她負責照顧小孩，其實她也有很大的負擔，所以要互相諒解。若我忙碌過後，也會加倍照顧她們的生活，所以從中調節。」

陳湛文電影事業如日中天，他感謝太太在他打拚事業期間照顧家庭，直言：「靠我太太的全力支持！」

最後談到夫妻相處之道，王菀之認真地分享指：「許多地方要互相尊重，就算覺得對方有不是，但自己亦非完美，覺得自己為對方忍耐的同時，對方亦付出許多忍耐，於是因此放下情緒。」Ivana高情商的夫妻相處觀點，相信對二佬與豬豬、甚至不少觀眾均具啟發性。