過年煲劇｜Do姐都推《殺人者的購物中心》　韓國「大表波」仲猛料

Disney+ 獨家韓劇《殺人者的購物中心》自播出以來廣受好評，緊張刺激、不斷反轉的劇情，更成功吸引「煲劇女王」Do 姐於其電台節目及社交平台盛讚！日前播出大結局終於解釋了前面多條伏線的鋪排，鄭智安（金慧峻 飾）敢於擔任為「購物中心」的新管理者，一早死去的叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）更於結尾有意想不到的伏線！



鄭智安在劇中潛能大爆發，締造多個精彩打鬥場口。（《殺人者的購物中心》劇照）

＊＊＊以下內容含劇透＊＊＊

作為「煲劇女王」Do姐，都對《殺人者的購物中心》畀Like。（資料圖片）

劇集於過去短短四星期連播期間持續得到網友好評，肉搏打鬥的緊張場面引人入勝，女主角從被追殺以至登上逆襲之路的劇情同樣吸引。集數雖不多，勝在緊湊俐落，加上富電影感的剪接及動作效果，令觀眾一如置身殺手四伏的危險世界！劇集帶來的強烈真實感，就連「星級」煲劇迷Do 姐都被迷倒，緊貼追看，更於大結局上線前呼籲大家一同收看兼討論劇情！

一早死去的叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）更於結尾有意想不到的伏線！（《殺人者的購物中心》劇照）

韓國一樣有「大表波」

高冷有型的李棟旭飾演的叔叔「鄭進灣」於首集已神秘去世，死因不明，只在姪女鄭智安的回憶出現，在第六集終迎來進灣的獨立故事。劇情追溯到十多年前他擔任僱傭兵組長時期，揭開了他當僱傭兵時與同伴埋下的恩怨。除槍戰火拼場面，當中最經典的必是進灣於更衣室與同伴爭吵一幕，李棟旭赤裸上身大曬一身結實緊緻的肌肉，同MIRROR的「大表波」Stanley有得揮，無論劇情還是視覺效果都叫觀眾噴血！李棟旭更為此增胖6公斤，為觀眾眼福可謂落足心機！最後一幕，進灣竟現身智安眼前，讓智安以至觀眾都無比驚喜，完滿了之前的復仇伏線，成就最令人意想不到的結局！

其實韓國都有個大表波，大家睇下李棟旭副胸肌。（《殺人者的購物中心》劇照）

截圖都截唔到嗰份立體感，真係要開出嚟逐格睇。（《殺人者的購物中心》劇照）

「怪物級新人」金慧峻

由金慧峻飾演的智安繼續爆發潛能和施展曾在叔叔教晦中學到的技能死裡逃生。自年幼起智安所陷的險境，包括與不知名槍手駁火﹑深山被狼群圍堵，或是被泰拳師傅擊暈，一切原來都是叔叔長達14年的佈局，只為一報被自己昔日同伴貝爾(趙漢善 飾)殺死至親的仇！劇中金慧峻有多場近身格鬥戲，運用智慧及經驗沉穩應對，擊倒了故作無知的反派正民及多個頂級殺手，場面精彩得讓人喘不過氣！

智安繼續爆發潛能和施展曾在叔叔教晦中學到的技能死裡逃生。（《殺人者的購物中心》劇照）

除了精彩刺激的打鬥場面，劇中每位演員的精湛演技同樣成為劇集焦點。由年輕演員朴智彬飾演的裴正民一直處處維護及安慰突然被追殺的智安，不料他竟變節更險些衝動槍殺智安。外型無害陽光的智彬演活了雙面人的奸詐，同時金海娜以流利的打鬥演出頂級殺手蘇敏慧的冷酷。而劇中大反派，也是一切事端始作俑者僱傭兵貝爾，由趙漢善出演，坐在犯人欄受審時奸笑一幕心寒得令人難忘，不寒而慄！每個角色都豐富有深度，沒有因為集數而受限，可見製作團隊以至演員的用心，共同打造出另類復仇劇！

金慧峻在劇中的動作相當亮麗。（《殺人者的購物中心》劇照）