荷里活大導演占士金馬倫(James Cameron)創作的《阿凡達》(Avatar)叫好又叫座,成為史上最賣座電影,前年推出的續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)仍大收旺場,相信這個系列將會長拍長有,目前第三集已定檔2025年聖誕檔期,而且有傳片長達9小時。

續集《阿凡達:水之道》依然大收旺場,全球票房突破23億美元。(劇照)

近日占士受訪再談及有關《阿凡達》系列的發展,他透露目前已完成5集劇本,亦有了開拍第6、7集的想法:「第五部我們已經寫完了,我亦有第六部和第七部的想法,儘管到時我可能會搵人接棒。我的意思是,要面對生老病死, 我們很享受我們正在做的事情,可以和優秀的人一起工作」。