飯戲攻心2︱開畫日下午票房破180萬　魏浚笙遇母女粉絲贈氣球蛋糕

2024年第一囍事，賀歲港產片《飯戲攻心2》今日除夕大年三十，二月九日正式公映，團隊在開畫日早上就出動謝票，兼提早向觀眾拜年！執導兼編劇的陳詠燊（Sunny）率領「飯團」成員王菀之（Ivana)和陳湛文（Peter），以及新加入的魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（Dee）、胡子彤及林家熙（Locker）走勻全港各大戲院拜會觀眾，更在現場大派千元利是，齊齊過肥年！而上畫日的下午，《飯戲攻心2》票房經已超越上集開畫首日的150萬成績，導演和演員們都感到非常振奮，認真喜上加喜喜！

《飯戲攻心2》導演陳詠燊率領王菀之、陳湛文、Jeffrey魏浚笙、阿Dee何啟華、胡子彤與Locker林家熙一同出席上映日謝票活動。（電影公司提供）

《飯戲攻心2》票房經已超越上集開畫首日的150萬成績，導演和演員們都感到非常振奮！（電影公司提供）

謝票團隊一出場，尖叫聲此起彼落，更有Fans帶同燈牌支持，當中一對母女粉絲，媽媽帶住蛋糕汽球，邀請Jeffrey親手送上給今日生日的女兒，Jeffrey笑指自己都是第一次謝票撞正Fans生日，希望下次送上真蛋糕。而開畫日的謝票場次，觀眾入場前都獲派利事，其中一封更是港幣一千元， Sunny就邀請大家即場拆開，恭賀幸運兒，全場氣氛立即推高！觀眾對今集讚賞有加，又指戲中驚喜用上鄭伊健歌曲，勾起集體回憶，Sunny就表示：「鄭伊健係我哋呢代男仔嘅icon，加上電影有香港情懷，所以不自覺他的身形在戲中不停出現，希望我們集氣，有日召喚到伊健都會現身戲院！ 」

謝票期間一對母女粉絲，媽媽帶住蛋糕汽球，邀請Jeffrey魏浚笙親手送上給今日生日的女兒。（電影公司提供）

Jeffrey魏浚笙笑指自己都是第一次謝票撞正Fans生日，希望下次送上真蛋糕。（電影公司提供）

開畫日的謝票場次，觀眾入場前都獲派利事，其中一封更是港幣一千元， Sunny陳詠燊就邀請大家即場拆開，恭賀幸運兒，全場氣氛立即推高！（電影公司提供）

大除夕一早出動，大家都指跟平時謝票不一樣，特別喜氣洋洋，有新年氣氛，感謝觀眾們食團年飯之前來捧場，Ivana興奮表示：「感覺新年睇戲大家都寧舍開心，至於老公應該都識做會親自買飛入場，而我亦都會包場邀請親朋戚友一齊睇戲！」一眾謝票成員其後兵分幾路，遊走各區謝票，大家都想好如何向觀眾提早拜年，Peter:「我會跟觀眾講聲身體健康，因為剛巧導演今天抱恙，身體健康才可以開心過龍年」阿Dee:「好似呢部戲咁祝大家濃情蜜意，大家帶住呢份心意，甜甜蜜蜜過新年﹗」子彤：「成個團隊嘅愛會散發出去畀觀眾，今年定必好年﹗」Locker:「君豪哥轉頭會加入我們謝票，我會跟住他去做，哈哈﹗」Jeffrey:「我準備咗一個溫暖嘅笑容，希望融化大家嘅心。」Jeffrey隨即示範，阿Dee和其他人即笑言被他「冧到」。

大除夕一早出動，《飯戲攻心2》團隊都指跟平時謝票不一樣，特別喜氣洋洋，有新年氣氛，感謝觀眾們食團年飯之前來捧場。（電影公司提供）

Ivana王菀之謝票後興奮表示：「感覺新年睇戲大家都寧舍開心，至於老公應該都識做會親自買飛入場，而我亦都會包場邀請親朋戚友一齊睇戲！」（電影公司提供）

Peter陳湛文謝票後表示:「我會跟觀眾講聲身體健康，因為剛巧導演今天抱恙，身體健康才可以開心過龍年」（電影公司提供）

阿Dee何啟華希望觀眾好似《飯戲攻心2》一樣濃情蜜意，帶着這份心意甜甜蜜蜜過新年！Jeffrey魏浚笙則準備一個溫暖笑容，希望融化大家嘅心！（電影公司提供）

胡子彤表示整個團隊的愛會散發出去給觀眾；Locker亦預告謝君豪會加入謝票！（電影公司提供）

《飯戲攻心2》獲得觀眾和一眾電影人喜愛，收穫大量好評（詳見附表），而在今日下午，團隊更收到另一個好消息，今集首日票房經已超越上集150萬的開畫成績（《飯戲攻心》香港開畫日票房：$1,582,172），截止2月9日下午3時，《飯戲攻心2》票房衝破180萬（$1,843,426），團隊上下感到振奮，Sunny感恩的說：「未日落票房已經超越上集開畫，好開心得到大家支持，希望香港愈來愈多令大家開心的電影﹗」謝票期間，還巧遇另一賀歲片《盜月者》導演袁劍偉親自購票入場支持《飯戲攻心2》，袁導和Sunny惺惺相惜，Sunny除了表示會觀賞袁導作品外，亦希望今個新年，有更多觀眾入場支持港產片，期待香港電影人合力重現過往賀歲檔熱鬧氣氛！

截止2月9日下午3時，《飯戲攻心2》票房衝破180萬！（電影公司提供）

電影公司除了開畫日謝票場次大派千元利是外，更舉行「龍年有福黃金大抽獎」（推廣生意的競賽牌照號碼：58277），凡於指定戲院購買2月9日或10日放映之電影《飯戲攻心2》戲票一張，即可獲得抽獎券一張，觀眾有機會贏取價值十五萬黃金或其他豐富獎品，過一個喜上加喜喜的新年。