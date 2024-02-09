伊莎貝拉︱杜汶澤曾不滿林建岳大細超自發慶功：「分明寸X老闆」

香港喜劇演員杜汶澤今日（9日）於社交媒體發文，分享一則與娛樂大亨林建岳的往事，提到對方最懂得與明星相處，就算在自己年少氣盛之時故意令對方難堪，林建岳先生亦從未表達不滿，到日後自己成為老闆才明白對方當年的艱難。杜汶澤於文章中表示，當年監製的香港電影《伊莎貝拉》入圍世界三大影展之一的柏林影展，更角逐競賽單元、一時風頭無兩，但他當時認為老闆林建岳在宣傳資源分配上不公，於是故意令對方難堪。

香港喜劇演員杜汶澤今日（9日）於社交媒體發文，分享一則與影壇製片家林建岳的往事。（杜汶澤fb）

杜汶澤於社交媒體文章提到，娛樂大亨林建岳非常懂得與明星相處，就算自己故意令對方難堪，亦從未表達不滿。（資料圖片）

杜汶澤於文中表示《伊莎貝拉》上映之時，他為表不滿自行舉行慶功宴：「之後到部戲上，我好似有少少不滿公司大細超宣傳畀咗另一部戲定係點，XX屎屎自己畀錢響東寶大排檔擺慶功宴，分明寸X老闆。」杜汶澤回憶指當時林建岳先生未有表示不滿，更後補一次慶功宴，並於旗下五星級酒店舉行：「佢好『有心』叫大廚煮X返曬東寶啲拿手菜，上菜嗰陣佢同我講『你鍾意食大排檔吖嘛！澤哥！今晚你滿意嗎？』之後我哋都無乜兩句，無幾耐我就去咗英皇。佢一世人都無話過我半句。」

《伊莎貝拉》由彭浩翔執導、杜汶澤監製，Isabella梁洛施飾演女主角。（《伊莎貝拉》電影海報）

杜汶澤表示當年電影上映，他認為電影公司宣傳資源分配不公，為表不滿便自行舉行慶功宴。（《伊莎貝拉》電影劇照）

杜汶澤坦言到自己成為老闆，才明白做老闆的艱難，尤其與明星打交道：「細明星有小小煩，大明星就大麻煩！不過從來無一個明星係佢搞唔掂，點解？雞髀打人牙骹軟只係起點，更重要係佢永遠都唔會覺得有錢就大晒！」他更表示林建岳先生事事打點周到，背後僅希望藝人工作能夠順利完成，亦表示：「佢對artist好尊重，那怕一個如我咁細嘅星，更何況其他巨星！」