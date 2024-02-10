臨時劫案︱胡定欣感激粉絲買足五場謝票飛　與影帝合作竟自評0分?

香港賀歲喜劇《臨時劫案》今日（9日）大年三十正式上映，電影由郭富城、林家棟、任賢齊及張可頤領銜主演，今日胡定欣、梁仲恆、曾比特、符家浚、Ansonbean及Kathy仔王頌茵在上映日，到戲院連跑五場謝票，與觀眾粉絲們見面。就算大年三十，亦有不少支持《臨時劫案》的觀眾搶先於上映日入場，甚至有觀眾購買超過三場的戲飛，力撐《臨時劫案》上映！

胡定欣、曾比特、Ansonbean、梁仲恆、Kathy仔王頌茵及符家浚等主演《臨時劫案》的演員，在今日大年三十電影上映日，入場謝票。（梁碧玲 攝）

在《臨時劫案》裡與林家棟飾演夫妻檔的胡定欣（Nancy），在謝票前接受傳媒訪問，表示希望向觀眾說聲新年快樂，並期待觀眾的反應：「因為我拍電視劇比較多，大家都各自喺屋企睇，只會係喺網上睇到留言，或者出街有人話我知做成點、鍾唔鍾意睇，好少同步一齊睇，所以覺得好特別！」Nancy感謝觀眾在年三十晚仍入場支持《臨時劫案》，表示自己已事先與家人團年。

胡定欣過去參演電視劇為主，表示期待在謝票期間見到《臨時劫案》的觀眾反應。（梁碧玲 攝）

《臨時劫案》作為本年賀歲喜劇之一，胡定欣表示對自己而言意義非凡：「我第一次演賀歲片，第一次年三十晚謝票，因為最後一場係跨過12點，我睇到時間就覺得好特別！」衷心感謝觀眾之餘，Nancy更表示知道有粉絲力撐新作：「今日有五場嘅謝票場，我見有人買晒五場嘅飛，但係應該睇唔晒，但係都好身體力行去支持，希望佢哋再同朋友一齊睇我哋部戲！」

胡定欣得知有粉絲買足今晚五場《臨時劫案》謝票場的門票，感謝粉絲身體力行支持。（梁碧玲 攝）

提到拍攝《臨時劫案》期間的趣事，胡定欣笑言當時同步拍攝兩部作品：「喺首映上睇，首先同電視劇入面我嘅角色好唔同，造型好唔同！我拍《臨時劫案》嘅時候亦拍緊《破毒強人》，一邊做緊一個搵好多錢嘅金融女王；另一邊大住個肚、係咁叫老公搬出去，想上車要有自己嘅安樂窩。」在電影中與林家棟、鮑起靜兩位資深演員合作，Nancy笑言未能為自己的表現評分：「我希望……暫時冇分住！我真心覺得、希望可以喺電影上有多啲嘗試同參與，呢一部《臨時劫案》係我第二部，我希望喺第二個空間演出，同我喺電視劇可以好唔同。」Nancy期待觀眾能夠於大銀幕與電視框目睹自己演出的反差。

胡定欣在電影中與林家棟、鮑起靜兩位資深演員合作，笑言暫時未能為自己的表現評分。(《臨時劫案》電影劇照）

除了為《臨時劫案》謝票外，胡定欣亦透露新年會陪伴家人度過，及後亦與朋友相約到日本滑雪：「再次挑戰（滑雪），要克服高度、速度，希望今次可以學成歸來。」Nancy笑言同行的朋友熱愛滑雪，但自己未必能每日隨隊，要繼續請老師上堂學習。至於會否在日本旅行期間浸溫泉準備票房福利，Nancy笑言：「我怕凍嘅，我諗我應該去唔到着比堅尼嗰個階段。」表示希望享受旅程、美食以及練好滑雪技術。