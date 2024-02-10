臨時劫案︱梁仲恆初嚐開槍拜服郭富城　「耳塞又唔戴、眼都唔眨」

香港賀歲喜劇《臨時劫案》今日（9日）大年三十正式上映，電影由郭富城、林家棟、任賢齊及張可頤領銜主演，今日胡定欣、梁仲恆、曾比特、符家浚、Ansonbean陳毅燊及Kathy仔王頌茵在上映日，到戲院連跑五場謝票，與觀眾粉絲們見面。就算大年三十，亦有不少支持《臨時劫案》的觀眾搶先於上映日入場，甚至有觀眾購買超過三場的戲飛，力撐《臨時劫案》上映！

胡定欣、曾比特、Ansonbean、梁仲恆、Kathy仔王頌茵及符家浚等主演《臨時劫案》的演員，在今日大年三十電影上映日，入場謝票。（梁碧玲 攝）

為《臨時劫案》謝票前，梁仲恆、Kathy仔王頌茵與符家浚接受傳媒訪問，梁仲恆分享指在電影中飾演警察，Kathy仔與符家浚則為搶劫的賊人，最後兩方則在實地取景的廟街終極對壘。梁仲恆笑言在廟街拍攝與街坊感覺非常接近：「有時唔係拍緊嘅時候，我同阿符就會周圍行，撩啲人傾計，直頭融入咗、好似街坊咁！」符家浚亦表示：「第一次拍戲就喺香港嘅街道，又開槍又飛車又爆破，真係嚇死我！」Kathy仔笑指：「係喎！你有開槍，好勇猛呀！」符家浚則笑言：「好似第一身打緊機咁！」

梁仲恆表示在廟街拍攝《臨時劫案》期間，與符家浚一同融入廟街的坊之中。（梁碧玲 攝）

符家浚笑言在廟街開槍彷似打機現場。（梁碧玲 攝）

梁仲恆與符家浚亦表示各自也在《臨時劫案》中初嘗開槍的滋味，Kathy仔旋即表示：「點解我冇得開槍嘅？」大感失望之餘表示自己的角色其實是好人。談到開槍，梁仲恆表示目睹郭富城演繹槍戰感到拜服：「你見到有經驗嘅演員就係咁，好定！我懷疑佢耳塞都唔戴，完全眼都唔眨！我開過槍就知冇可能唔眨眼，完全係反人類（反應）嘅行為！」Kathy仔雖然未有參與開槍，但笑言：「我有摸咗枝槍一下，摸到當贏㗎喇！我喺隔籬聽，第一次接觸槍戰戲，佢哋話要戴耳塞，我仲心諗有冇咁勁，點知真係轟一聲！」

首次在《臨時劫案》接觸槍戰戲份，Kathy仔王頌茵表示被槍聲震撼！（梁碧玲 攝）

梁仲恆表示目睹郭富城開槍時眼也不眨，感到拜服。（《臨時劫案》電影劇照）

梁仲恆與前輩張可頤於《臨時劫案》戲份密切，他表示：「我哋係拍檔嘅角色，其實有我就有佢、有佢就有我，我哋真係雙生火焰，永遠都離唔開對方嗰種嘅密切關係！」符家浚隨即開玩笑：「咦，你突然間講到、係唔係愛情戲呢？係咪可以開下集有床戲呢？」梁仲恆便怕醜表示：「咁又唔敢！但係講真有緣份嘅。」