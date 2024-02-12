35歲內地女星曾合作甄子丹認整容失敗　大學校花舊照翻紅五官清秀

35歲內地女演員景甜，曾於香港警匪動作電影《特殊身份》與甄子丹、安志杰合作。當年年僅25歲的景甜，於電影展示非一般的身手與甜美長相，成功闖出內地娛樂圈，知名度因此蜚聲華語影壇！更參演《金剛：骷髏島》（Kong：Skull Island）及《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim：Uprising）等荷里活電影。

景甜年僅25歲時便於《特殊身份》與甄子丹及安志杰合作。（視覺中國）

景甜近年專注返回內地發展，數年前卻自爆整容失敗，為了不再使用麻煩、引起敏感的雙眼皮貼，於是決定為眼皮進行埋線手術，過程卻失敗令景甜的眼皮長期腫脹，直認：「我埋完那個線後每天都很抑鬱！」「我懊悔啊，我難過啊，我每一天都想哭啊！」後來景甜成功將整型失敗的眼皮重新調整，還原至較自然的雙眼皮，挽回天生麗質的天人顏值。

景甜數年前曾直認整容失敗，雙眼皮在術後長期腫脹。（視覺中國）

畢業於北京電影學院表演系的景甜，求學時期已經皮膚白嫩、五官清秀，天生就是美女大明星的材料！近日景甜數張學生時期的校花舊照翻紅，於內地網絡上瘋傳，不少網友目睹景甜十幾年前的樣貌時均表示驚訝，大讚：「天生就是當明星的料，美得好突出！」「原來那個時候就是北影校花！」「眼睛也太水汪汪了吧！」

景甜求學時期的一輯相片翻紅，當年已是北京電影學院校花的她，五官清秀、天生一副明星相。（微博圖片）