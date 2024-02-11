金瓶梅︱三級片男星神隱15年激罕亮相　曾肉搏尼姑裝AV女優最震撼

內地網絡短劇《這間酒店搞甚麼詭》今日（11日）於深圳一所酒店內舉行新聞發布會，劇集製作團隊攜同一眾演員一同出席，為拍攝共100集的短劇開鑼。《這間酒店搞甚麼詭》集合中港兩地製作及演員班底，其中香港著名三級片男星林偉健更於發布會上驚喜亮相！現年63歲的林偉健，自2009年完成三級情色電影《金瓶梅》系列後幾乎絕跡影壇，神隱15年後才罕有亮相！

《金瓶梅》系列男主角林偉健已神隱近15年！（《金瓶梅II愛的奴隸》電影劇照）

林偉健今日出席《這間酒店搞甚麼詭》網絡短劇發布會。（葉志明 攝）

63歲的林偉健據悉曾為香港體操代表隊成員，1980年畢業於無綫藝員訓練班，同期演員包括苗僑偉、黃日華與譚玉瑛等，此後一直於電視劇擔任配角，亦不時亮相各電視台節目。直至九十年代末，林偉健涉足三級片，當時產量甚豐，作品包括《滿清十大酷刑之赤裸凌遲》、《豔舞陷阱》及《女色狼》等。

林偉健在無綫劇《天師執位》也有份演出。（網上圖片）

林偉健在無綫的歲月，大多是當配角綠葉。（網上圖片）

延至2000年代，林偉健已累積拍攝超過20部三級片，其中最為觀眾熟悉的角色必定是《金瓶梅》系列裡飾演的西門慶，兩集分別於2008年及2009年上映。林偉健於戲中肉搏多位日本AV女優及香港女演員，包括若菜光（飾演明月）、上原卡艾拉（飾演紫嫣、李瓶兒）、早川瀨里奈（飾演潘金蓮）、松坂南（飾演雁夫人）及梁敏儀（飾演龐春梅），其中猶以首部曲內與尼姑打扮的若菜光床戲最為震撼。

林偉健於《金瓶梅》兩集電影中，肉搏多位日本AV女優及香港女演員，其中以首部曲內與尼姑打扮的若菜光床戲最為震撼。（《金瓶梅》電影劇照）

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林偉健今日出席新聞發布會期間，頭戴鴨舌帽、身穿運動外套服裝，並於會上簡單發言介紹角色。林偉健年過六旬，面部卻仍光滑飽滿、鼻樑挺拔，靚仔度猶勝15年前！相信不少香港資深觀眾均會注意林偉健再度拍攝作品，期待與過去作品一樣有同類發揮。