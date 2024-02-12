臨時劫案｜曾比特忍痛坐輪椅謝票　「到醫院打止痛針勉強行幾步」

2024賀歲片《臨時劫案》，由導演麥啟光執導，早前聯同演員胡定欣、梁仲恆、曾比特、符家浚、陳毅燊（ANSONBEAN）及王頌茵（Kathy仔），趁上映首天去謝票與觀眾及粉絲們見面。

曾比特因肌肉急性發炎，要打消炎針及食止痛藥止痛，來回戲院期間更需要乘坐輪椅出入。（電影公司提供）

日前曾比特撐着拐杖現身戲院謝票，席間曾比特來回戲院期間更需要乘坐輪椅出入，曾比特表示因肌肉急性發炎，要打消炎針及食止痛藥止痛，他說：「日前痛至不能動，到醫院打止痛消炎針，之後勉強可以步行數步。」不過為見戲院的觀眾及粉絲，曾比特仍堅持在年忍痛連走5場謝票。

而戲中曾比特與在車廠任職的ANSONBEAN為老友，不時會到泳池爆Locker搵食，二人其中一場戲與郭富城除了鬥演技，更有埋身肉搏，城城飛身膝撞曾比特，怒毆ANSONBEAN，二人表示難得與城城對戲，ANSONBEAN說：「我與曾比特在戲中是同事兼好兄弟，不過因為金錢而互相矇騙，最終要面對被郭富城武力懲罰。」曾比特說：「今次是第一次拍電影，可以與影帝級郭富城合作，學到很多專業態度，我與郭富城在車房一場對手戲，被對方打到爆頭，原來被打也不容易，今次是好好體驗。」

曾比特撐住柺仗謝票，誠意十足。（電影公司提供）

不少觀眾於上映首天入場支持《臨時劫案》，有觀眾表示已購買超過三場的戲飛，實行一刷再刷力撐《臨時劫案》，唯受上映的場次少局限，以昨日年初二（11/2）為例，正在熱映的三部賀歲片一共1407場，當中《臨時劫案》只佔203場不足15%，令不少觀眾及網民表示，因為《臨時劫案》場次較少及較疏，較難遷就觀賞時間，希望《臨時劫案》能增加場次以供觀眾選擇。