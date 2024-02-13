Pit Babe極速戀⼈｜舉辦亞洲巡迴見面會　香港作首站12人全體現身

近年泰劇席捲亞洲，⾹港也身處這個泰劇漩渦中。於2023年末推出，以賽⾞為主題的《Pit Babe》（極速戀⼈），近⽉依然話題十足，於X (Twitter) 熱⾨話題排名更是⾼鋸不下，⻑期霸佔榜單三甲，在網絡掀起話題。搭乘這股熱潮，劇組決定舉辦亞洲巡迴⾒⾯會，並選擇⾹港作為⾸站，全體12位演員迫不及待想與⾹港的粉絲們⾒⾯！

以賽⾞為主題的《Pit Babe》（極速戀⼈），一直是網絡話題。（《Pit Babe》劇照）

該劇剛剛在泰國舉辦的終映會⾨票在開賣5分鐘內迅速售罄，⾜⾒其受歡迎程度！而劇組亦決定舉辦亞洲巡迴⾒⾯會《"Pit Babe" Asia Tour, 1st Fan Meeting in Hong Kong》，12位演員將於2024年3⽉16⽇（星期六）在海洋公園·怡慶坊隆重舉⾏，演員們將⼤派粉絲福利，與粉絲們共度⼀個愉快的⿈昏。

劇集在泰國舉辦的終映會⾨票，開賣5分鐘便迅速售罄。（大會提供）

製作公司Change2561首部BL電視劇《Pit Babe》（極速戀人），亦是首部ABO題材泰劇，一推出即成熱話。《Pit Babe》作為一部環繞賽車推動的電視劇，劇中打造精彩絕倫的賽車場面，將觀眾帶進熱血沸騰的賽車世界，讓人觀看時也能感受速度和激情。

12位演員都會出席見面會。（《Pit Babe》劇照）

劇中主要由新人演員擔綱，但表現出色，尤其是劇中兩位主角飾演Pit Babe的Pavel，及飾演Charlie的Pooh，劇中的Pit Babe從一個不知情為何物的冷漠冰山，到慢慢學懂開放心胸， 被Charlie的好意與感情融化，從相知到相愛，過程描繪得非常細膩，展現了人物內心的變化和成長，讓觀眾能夠深刻感受到愛情的力量。