劉松仁親解《十萬火急》後28年不再拍杜琪峯電影：再合作可能嗌交

由劉松仁（松哥）執導及創作、杜琪峯共同策劃的音樂劇《利瑪竇》，繼2019年首度公演後，因遇上疫情延至今年再度原班人馬演出。日前劉松仁聯同男主角王梓軒接受無綫娛樂新聞台主播王鎮泉《StarTalk》訪問，大談籌備音樂劇的點滴，松哥更親揭不再與杜琪峯合作真相！

劉松仁與王梓軒接受娛樂新聞台主播王鎮泉《StarTalk》訪問。（資料圖片）

劉松仁與王梓軒接受娛樂新聞台主播王鎮泉《StarTalk》訪問。（資料圖片）

劉松仁與王梓軒接受娛樂新聞台主播王鎮泉《StarTalk》訪問。（資料圖片）

談到音樂劇找來杜琪峯共同策劃，松哥感激對方（杜琪峯）無限量支持：「佢話『松仔，難得你呢個年紀仲搵到樣嘢覺得要做，我無限量支持你』，譬如我哋請教佢有關預算嘅嘢，佢會用拍戲經驗嚟畀意見。」松哥曾擔正杜琪峯首部電影《碧水寒山奪命金》男主角，之後亦參演過對方數部90年代作品。

杜琪峯首部電影《碧水寒山奪命金》由劉松仁及鍾楚紅擔任男女主角。（《碧水寒山奪命金》電影劇照）

杜琪峯於1980年首次從電視台跨界拍攝電影，首部作品為《碧水寒山奪命金》。（Getty Images）

當年師承王天林的杜琪峯，從電視台跨界拍攝電影，杜Sir曾於去年訪談節目中表示，當時杜琪峯謙稱自己尚未懂得拍電影與電視劇之間的技巧分別，被著名攝影師「火雞鍾」鍾志文指導一番後，決心返回電視台並繼續深造關於電影語言敘事技巧。

杜琪峯曾於訪談節目中謙稱，自己在拍攝《碧水寒山奪命金》時尚未懂得拍電影與電視劇之間的技巧分別。（黃國立 攝）

二人最後合作作品為1996年電影《十萬火急》，已事隔28年。當年劉松仁飾演消防總長，戲份較劉青雲等飾演前線消防員的主角少。談到之後沒有再與杜琪峯合作，松哥親揭箇中真相：「佢（杜琪峯）話：『松仔，知唔知點解唔搵你拍戲，因為唔想冇咗個朋友』。如果我哋兩個合作，可能真係嗌交。」