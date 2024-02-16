我在這裡等你｜劉俊謙范少勳首度合作　有位直言被對方笑容吸引

在去年金馬獎頒獎典禮上，兩位型男劉俊謙及范少勳一起牽手上台頒獎，令現場掀起一陣噪動，更讓網友瘋狂要求合作。如今網友夢想成真，2024年兩大男神即將大銀幕合體，將在台灣導演鄧依涵的首部電影《我在這裡等你》演出，演繹一段「相互奔赴，想見到彼此」的情感，夢幻組合火花四射，保證再掀話題。

范少勳和劉俊謙在《我在這裡等你》詮釋一段「相互奔赴，想見到彼此」的情感。（《我在這裡等你》劇照）

近期憑NETFLIX影集《此時此刻》在台灣人氣爆棚的劉俊謙，曾以電影《幻愛》入圍金馬獎及金像獎，當時就被傳媒笑言「撞樣范少勳」，去年兩人出席金馬獎，以「港版范少勳」、「台版劉俊謙」自我介紹，笑震全場，二人後台依偎合照更被大讚「這畫面太美」。

范少勳與劉俊謙，被指相當似樣，在金馬頒獎禮上更手牽手亮相。（大會提供）

范少勳(左)和劉俊謙(右)，大家今日仲分唔分到邊個打邊個？（《我在這裡等你》劇照）

日前，兩大男神在社交平台便互相發佈兩人劇照，突如其來的浪漫舉動引爆熱議，並正式宣布主演的新作《我在這裡等你》將於今年上映，並曝光由知名設計師方序中設計的國際版海報，以多層次的筆觸描繪綻開夜空的朵朵煙花，燦爛卻短暫的特質，暗示片中相遇、獲得的情感。

台港男神范少勳(左)和劉俊謙(右)在新片《我在這裡等你》首度共演。（《我在這裡等你》劇照）

范少勳在《我在這裡等你》飾演阿翔，個性活潑外放。（《我在這裡等你》劇照）

《我在這裡等你》講述失意的香港作家天宇，偶遇台北街頭混混阿翔，兩人展開尋找通往天堂的鯨逝灣的旅程，沿途發現意外的轉折與緊密的緣份，帶出「這世界上總有一個跟你相似，並等待你的人」。范少勳幽默表示：「可能我們長很像，所以有機會碰到！」劉俊謙則說：「我們第一次見面，我就蠻喜歡他，少勳很樂觀，跟他聊天會被笑容吸引，能合作覺得很讚。」兩人因戲成好友，令人更加期待片中的化學反應。

劉俊謙在台片《我在這裡等你》中飾演失意的香港作家天宇。（《我在這裡等你》劇照）

《我在這裡等你》國際版海報由知名設計師方序中設計，以多層次的筆觸描繪綻開夜空的煙火，燦爛卻短暫的特質，暗示片中雙帥情感。（《我在這裡等你》海報）

導演鄧依涵表示，第一次看劇本中的阿翔就想到范少勳，「他把自己和角色魅力融合一起，表演得很好。」劉俊謙則是在看完《幻愛》後被他的表演驚艷，一直期待合作，沒想到首部電影長片就成功集結兩大男神，完全呼應這是一部「相信世界上許多機遇都是最美好安排」的電影。《我在這裡等你》由抓馬文化出品及製作，謝國豪監製、金鐘導演鄧依涵執導，男神范少勳、劉俊謙領銜主演，預計2024年上半年上映。