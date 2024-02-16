紅毯先生︱寧浩爆劉德華讀完劇本靜默十幾秒　背後擔心一大隱憂

由劉德華主演的喜劇《紅毯先生》，早前於賀歲檔期在內地上映。電影以香港影壇為背景，劇情講述資深演員劉偉馳出道40年來一直渴望成為影帝，於是迎合評審口味拍攝農村題材作品，並於體驗農村生活期間引發連串笑話。劉德華在《紅毯先生》飾演的劉偉馳，融入不少「真人真事」，角色亦一定程度上具有劉德華的影子。近日電影導演寧浩接受內媒訪問時，提及劉德華起初對劇本角色設計有所保留，更在閱讀劇本後足足十幾秒「冇聲出」。（香港上映日期︰2月29日）

《紅毯先生》導演寧浩接受內媒訪問時，分享劉德華起初對劇本角色的保留。（《紅毯先生》電影劇照）

《紅毯先生》導演寧浩接受內媒訪問時，提起第一次讓劉德華看劇本時的情形：「第一次看劇本的時候，他有十幾秒沒說話，他在琢磨、他想象不到最後會是個甚麼樣子，他會想『這到底是真實的還是假的？』他說『我能不能思考一下？』我說可以啊。」他表示劉德華對劇本角色有所保留：「當時他沒有那麼篤定吧，作為一個明星來講，他還是擔心，害怕觀眾分不清他和角色的關係。可以我覺得好玩就在這，分不清才好玩！」

寧浩表示劉德華擔心觀眾會分不清他與角色的分別。（微博圖片）

雖然劉德華曾經對《紅毯先生》，但經過深思熟慮與琢磨後，寧浩便表示劉德華毫無保留地投入：「我覺得他可能還是想清楚了那個語境，他一旦答應下來就會很認真，甚至很多梗（笑點）都是他來提供的。在劇本上問他，我說原劇本裡只寫了天王巨星離婚的事，離婚到底甚麼時候宣布？他說『結婚的時候就不宣布，離婚的時候也不宣布。』」