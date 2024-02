Marvel超級英雄電影《蜘蛛夫人》(Madame Web)起用狄高達莊遜(Dakota Johnson)做女主角,加埋新一代性感女神Sydney Sweeney坐鎮,兩大美女同場相當已話題性十足。

狄高達日前現身《蜘蛛夫人》首映,一身透視蜘蛛網造型性感程度爆燈。(視覺中國)

現年34歲的狄高達憑情色電影系列《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)走紅,戲中有多場裸露情慾場面,但往後她沒有被艷星框框阻礙發展,反而戲路越拍越闊,例如廣受好評的恐佈片《陰風陣陣》(Suspiria)、心理劇情片《失去的女兒》(The Lost Daughter)以及《賊眉賊眼大酒店》(Bad Times at the El Royale)等,外貌與演技兼備。

狄高達早於10歲便入行拍戲,但多年來發展平平,後來放手一搏接拍《格雷》系列,終於走紅。(劇照)

對於以往的裸露演出,狄高達的態度相當大方,她曾於訪問中如此說:「也許我對這些事情(性愛)抱著歐洲人的心態,我不願看到有人在性愛場景中穿著胸圍和內衣,誠實一點吧,大家做愛時都唔著衫」。此外,被問到何時會不再拍裸露場面,她打趣地說胸部下垂後可能會放棄。