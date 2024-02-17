劉德華《紅毯先生》上映7日突撤出賀歲檔　重新擇期︰我們改天聊

由劉德華主演，寧浩導演的作品《紅毯先生》，在今個農曆新年檔於內地上畫，力戰另外7部電影。今年8部電影更一次過同時大年初一同日上畫作正面交鋒。不過昨晚《紅毯先生》的出品方歡喜傳媒便發聲明，宣布將退出春節檔，重新選擇檔期與觀眾見面。

劉德華在戲中飾演香港天王巨星劉偉馳，從影40年的他一直渴望得影帝。（《紅毯先生》劇照）

《紅毯先生》發行昨晚在微博公布撤出賀歲檔消息。（網上圖片）

「致所有關心電影《紅毯先生》的朋友們：



上映以來，感謝大家對電影的支持，電影是與觀眾交流的藝術，我們衷心地希望能與更多的觀眾真誠交流。經過團隊的慎重考慮，電影《紅毯先生》將退出春節檔，重新選擇檔期與大家見面。

在此，我們向每一位電影主創和工作人員表示最誠摯的歉意，感謝你們對電影的辛苦付出。《紅毯先生》是一部極簡主義的荒誕喜劇作品，一部因為與觀眾的交流而變得完整的作品。感謝已經觀看過這部電影的觀眾，也期待我們能在更恰當的時間，遇到願意和我們共同完成這部作品的你。

溝通，從來不晚，我們改天聊。祝大家節日愉快！



上海歡十喜文化有限公司」



電影其中一個賣點，是跟單立文自《賭俠》後，再度合作。（《紅毯先生》劇照）

戲中華仔重現不少經典場面，包括《五虎將之決裂》吞槍一幕。（《紅毯先生》劇照）

上映７日收8000萬人民幣

電影《紅毯先生》在內地公映7日，票房為8000萬人民幣，成績欠佳，對比其他對手，差距就更顯著。現時賀歲冠軍為賈玲自導自演，勁減50公斤的話題作《熱辣滾燙》，收26.3億人民幣；第二是系列電影《飛馳人生2》，收23億人民幣；第三是動畫《熊出沒‧逆轉時空》收13.4億人民幣，第四就有張藝謀導演的《第二十條》，收12.49億人民幣。

而這次是繼另一部賀歲片《我們一起搖太陽》於2月15日宣布撤出賀歲檔後，另一部撤檔電影。而上畫6日的《我們一起搖太陽》，票房收9,600萬人民幣。

（網頁截圖）

《紅毯先生》角色隱藏三大影帝

由寧浩導演執導的電影《紅毯先生》，劉德華主演，飾演香港天王巨星劉偉馳，從影40年的他一直渴望得影帝，他決定與導演林浩（寧浩 飾）合作，迎合評審口味拍攝農村題材電影，希望在電影節贏得國際聲譽。為此，劉偉馳深入農村體驗生活，因而引發了一連串笑話，同時又暗諷了娛樂圈的奇怪生態。

華仔在戲中會重演《五虎將之決裂》，最後吞槍自殺一幕。（《紅毯先生》劇照）

為拍攝農村題材電影，華仔與導演去到農村體驗。（《紅毯先生》劇照）

從預告所見，呈現不少劉德華的舊作，包括《五虎將之決裂》最後吞槍自殺一幕。而角色名劉偉馳其實都隱藏住三位香港影帝的名字，包括劉德華、梁朝偉及周星馳，亦都是華仔欣賞的夥伴。