廖啟智遺作票房單日僅1.5萬　兩影帝坐鎮口碑慘淡：港片至暗時刻

資深演員廖啟智於2021年去世，留下好幾部遺作，當中包括日前以院線及網絡電影形式同步上映的《破戰》。電影有兩大影帝吳鎮宇與任達華坐鎮，並由早前傳出破產的彭發執導，黃金陣容卻被網民狠批為「港片至暗時刻」的爛片，首日票房僅1.5萬人民幣、393人入場，淪為本年春節檔票房最慘淡電影，究竟有幾差呢？



有吳鎮宇與任達華兩大影帝坐鎮都於事無補。（電影截圖）

根據電影網站「豆瓣」所述，《破戰》劇情講述一個以「救世主」之名進行犯罪的人和香港警方之間的一次對決。作品更多關注的是弱者與弱者之間的對抗，以及病態社會中的人最後的自我贖罪。

《破戰》製作質素差劣，例如這一幕手背中槍效果求其到不得了。（電影截圖）

牌面「高大上」，但拍出來卻是蔗渣的味道，被網民批評得體無完膚，不少人質疑港產片質素淪落至此，「香港電影至暗時刻」、「是上世紀留下來的劇本嗎？不敢相信2024年了這樣的劇本還能拍成電影」、「港片淪落到這種水準，讓人心痛！」、「令人震驚的爛，拉來吳鎮宇和任達華也救不了一點」。

唐文龍的角色人設被指抄足蝙蝠俠。（電影截圖）

角色明抄蝙蝠俠，估唔到連台詞都直接講。（影片截圖）

戲中唐文龍與智叔的角色設定擺明照抄《蝙蝠俠》的Bruce Wayne與管家Alfred，看得人相當尷尬，就算有好演員都無補於事，亦有不少人認為彭發導演能力每況愈下，加上剪接得支離破碎，如此質素差劣的作品，難怪要以院線及網大形式同步上映，希望盡量止蝕。