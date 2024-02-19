63歲男神級演員倫敦搭地鐵被野生捕獲　一暖心舉動獲網民激讚

現年63歲的美籍台灣男星費翔，去年憑內地電影《封神第一部》的爆肌紂王一角而人氣急升，本身定居英國的他，日前在倫敦坐地鐵時被網民野生捕獲，他的一個暖心舉動獲網民激讚。

小紅書女網民詳細分享在地鐵偶遇費翔的過程。（小紅書）

一名女網民在小紅書分享於英國地鐵偶遇費翔的過程：「我們從Holloway road上的Piccadilly線，一上車我老公就說“那個人是不是費翔？”然後我倆看了又看，差不多確定了，就從車廂的中間走到了靠近他的車廂連接處。」

「第一次偶遇明星，真的太緊張了，一直不敢上去和他講話，等到他旁邊座位空出來了，我老公坐了過去（其實當時他左右兩邊都空出來了，但我不敢坐，想著把他左右夾擊也太冒犯了）又做了下心裡建設問：“不好意思，請問您是費翔嗎？” 費翔老師就特別溫柔地回答說是的。」

女網民形容：「他好白好帥，手很細很好看，全素顏也沒做髮型，穿得很英倫風但都看不出具體品牌」。（小紅書）

「聽到我倆是來旅遊的，他就開始拉家常，問我們從哪裡來的，還問了我們來了幾天啥時候回去玩得開心嗎之類的～聲音超級溫柔很有磁性，就和電影裡聽到的一模一樣，我真的沉醉🥲好想叫他一聲爹地（忍住了）。聊到他是不是常駐倫敦，他說是的，在英國20多年了，我趕緊接話說看過採訪，知道他更喜歡待在英國，他就又笑了下說是的，紐約不太回去了。」

「可惜我們搭話太晚了，聊了沒幾站他就要下車了（說是去開會），讓我坐他的位置，但我想讓他先走出去就互相謙讓了一下，他還拍拍我肩膀輕推了我一下讓我先坐，啊啊啊啊啊！」，費翔的親民與紳士舉動獲得網民一致激讚。