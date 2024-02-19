Sydney Sweeney超重力上圍制霸紅地氈　小魚仙谷盡反地心吸力都輸

Marvel超級英雄電影《蜘蛛夫人》（Madame Web）性感女神Sydney Sweeney，近年在影視界大展拳腳，自電視劇作《毒癮女孩》（Euphoria）人氣急升後，2024年已推出兩部主演電影，愛情喜劇《真的狠愛你》（Anyone But You）早前已於一月中上映。昨日（18日）Sydney Sweeney出席美國影視界盛事「People's Choice Awards」期間，以一身招牌紅色低胸長裙現身，成為全場鏡頭焦點！

Sydney Sweeney以一身招牌紅色低胸長裙現身People's Choice Awards，成為全場鏡頭焦點！（視覺中國）

Sydney Sweeney已不下一之以紅色性感長裙現身公開活動，作為新一代金髮性感女神，她數次以此造型亮相，企圖超越「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）的經典造型及女神地位，相信年僅26歲的Sydney Sweeney絕對有望問鼎荷里活性感象徵的地位！

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

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2006年，當時年僅22歲的「黑寡婦」施嘉莉祖安遜出席金球獎頒獎典禮，紅裙造型成為經典，令觀眾印象非常深刻。（視覺中國）

與Sydney Sweeney同場出席「People's Choice Awards」的女星，亦包括迪士尼真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）女主角Halle Bailey，她以一身藍色超低胸長裙現身，更谷盡上圍硬撼同場的女星！雖然Halle Bailey已經力谷上圍，以「反地心吸力」迎戰，然而對比Sydney Sweeney的「超重力」驕人上圍，視覺效果極為澎湃，小魚仙性感度仍然難敵蜘蛛女。

Halle Bailey同樣以超低胸長裙現身，看得出已盡全力谷起上圍。（視覺中國）

Halle Bailey的上圍谷到「反地心吸力」，看來相當辛苦。（視覺中國）